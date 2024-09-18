Σταύρος Νικολαϊδης: Λύγισε ακούγοντας τον πατέρα της 8χρονης που πνίγηκε σε πισίνα κατασκήνωσης τον Αύγουστο

Καλεσμένος στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, Αλήθειες με τη Ζήνα, ήταν ο Σταύρος Νικολαϊδης και λύγισε στον αέρα, όταν η εκπομπή έπαιξε μια συνέντευξη για ένα θέμα που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ο πατέρας της 8χρονης που πνίγηκε στην πισίνα της κατασκήνωσης που παραθέριζε στα μέσα Αυγούστου μίλησε στην εκπομπή και ράγισε καρδιές με τα λεγόμενά του.

