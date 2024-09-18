Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σταύρος Νικολαϊδης: Λύγισε ακούγοντας τον πατέρα της 8χρονης που πνίγηκε σε πισίνα κατασκήνωσης τον Αύγουστο

Ο ηθοποιός δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί

Σταύρος Νικολαϊδης: Λύγισε ακούγοντας τον πατέρα της 8χρονης που πνίγηκε σε πισίνα κατασκήνωσης τον Αύγουστο

Καλεσμένος στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, Αλήθειες με τη Ζήνα, ήταν ο Σταύρος Νικολαϊδης και λύγισε στον αέρα, όταν η εκπομπή έπαιξε μια συνέντευξη για ένα θέμα που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ο πατέρας της 8χρονης που πνίγηκε στην πισίνα της κατασκήνωσης που παραθέριζε στα μέσα Αυγούστου μίλησε στην εκπομπή και ράγισε καρδιές με τα λεγόμενά του. 

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σταύρος Νικολαϊδης Αλήθειες με τη Ζήνα πνιγμός Χαλκιδική WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark