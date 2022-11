Ίλον Μασκ: Στο εξής μόνιμος αποκλεισμός των χρηστών που έχουν δημιουργήσει πλασματικά προφίλ

Ο Ίλον Μασκ (φαίνεται να) παίρνει το όπλο του κατά της παραπληροφόρησης με «δρακόντειο νόμο» (του) που ανακοίνωσε για το Twitter. «Από εδώ και στο εξής, κάθε Twitter handle που εμπλέκεται σε μίμηση χωρίς να αναφέρει σαφώς "παρωδία" θα αναστέλλεται μόνιμα» διεμήνυσε. Πρόκειται δηλαδή για πλασματικά προφίλ απομίμησης άλλων προσώπων χωρίς να τα έχουν χαρακτηρίσει ανάλογα από τους χρήστες τους.

Σημειώνεται ότι τα handles χρησιμοποιούνται ευρέως στο διαδίκτυο, (με πιο πρόσφατο το YouTube), και αποτελούν μοναδικές ταυτότητες, συνήθως βασιζόμενες στο user name του χρήστη (τύπου @name).



«Το Twitter πρέπει να γίνει μακράν η πιο ακριβής πηγή πληροφοριών για τον κόσμο. Αυτή είναι η αποστολή μας» διακήρυξε το νέο αφεντικό του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.



«Η ευρεία επαλήθευση θα εκδημοκρατίσει τη δημοσιογραφία και θα ενδυναμώσει τη φωνή του λαού» δήλωσε δε ο εκκεντρικός μαικήνας.

Η ανακοίνωση ήρθε αφότου αρκετοί διάσημοι άλλαξαν το όνομά τους και τη φωτογραφία τους στην πλατφόρμα με τα στοιχεία του Μασκ, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, για να αποδείξουν ότι πολλοί θα κάνουν κατάχρηση του νέου συστήματος, εάν μπορούν να πιστοποιηθούν απλά πληρώνοντας τη συνδρομή των 8 δολαρίων το μήνα.



Το Twitter έχει υποστεί «τεράστια πτώση εσόδων» εξαιτίας των διαφημιστών που διέκοψαν τη διαφήμιση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, παραδέχθηκε δημοσίως ο Μασκ την περασμένη Παρασκευή.



Σε ένα tweet, ο Μασκ επέρριψε την ευθύνη σε «ομάδες ακτιβιστών που πιέζουν τους διαφημιστές». Επέμεινε ότι το Twitter δεν άλλαξε τη στρατηγική του για τη συγκράτηση του περιεχομένου, και πρόσθεσε ότι η εταιρεία έκανε «ό,τι μπορούσαμε για να κατευνάσουμε τους ακτιβιστές». Kαι κατέληξε αναφέροντας ότι «Είναι εντελώς απαράδεκτο! Προσπαθούν να καταστρέψουν την ελευθερία του λόγου στην Αμερική».

