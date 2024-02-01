Η «άτακτη» Madonna: «Χαριεντίζεται» στη σκηνή με τη ράπερ Tokischa

Με τη Madonna είναι αλήθεια ότι δεν βαριέσαι ποτέ… Για την ακρίβεια, με τα καμώματά της. Αυτή τη φορά η διάσημη καλλιτέχνιδα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες της να φιλιέται και να «χαριεντίζεται» με τη ράπερ Tokischa κατά τη διάρκεια της συναυλίας της New York City Celebration Tour, στο Madison Square Garden.

Μάλιστα, η 65χρονη «βασίλισσα της ποπ» επαίνεσε την 27χρονη ράπερ που τη συνόδευσε στη σκηνή. Η Tokischa -την οποία κάποιοι έχουν ονομάσει «Madonna της Δομινικανής Δημοκρατίας»- ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με το… είδωλό της. Οι δύο γυναίκες χόρεψαν προκλητικά και στη συνέχεια άρχισαν να φιλιούνται.

Οι δύο καλλιτέχνιδες είναι φίλες εδώ και αρκετά χρόνια και το 2022 είχαν συνεργαστεί για ένα remix του «Hung Up» της Madonna, με τίτλο «Hung Up on Tokischa».

Η Madonna μοιράστηκε επίσης backstage selfies με την Tokischa, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Tokischa Altagracia Peralta Juárez.

Η βασίλισσα της ποπ έδειξε το νέο της αξεσουάρ, το οποίο αποκάλυψε ότι της είχε κάνει δώρο η ράπερ, δείχνοντας ότι έφερε τη λέξη «Μητέρα».

Από την πλευρά της και η 27χρονη ράπερ ανέφερε στη δική της ανάρτηση: «Είναι τιμή μου να βγαίνω στη σκηνή μαζί της, να της μιλάω, να χορεύω μαζί της, αλλά κυρίως να τη φιλάω. Είναι μητέρα, τόσο ευγενική, ελεύθερη, εμβληματική. Σε ευχαριστώ που μοιράζεσαι την ενέργειά σου μαζί μου και με τον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

