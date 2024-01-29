Λογαριασμός
Lourdes: Η κόρη της Madonna… τα «πέταξε» όλα έξω και φωτογραφήθηκε πιο σέξι από ποτέ

Το 27χρονο μοντέλο και εκκολαπτόμενη τραγουδίστρια διαμορφώνει το δικό της προσωπικό στυλ 

Lourdes

Τα «μωρά» του Χόλιγουντ, η Lourdes Leon και η Amelia Hamlin, ποζάρουν για το περιοδικό «Perfect» και τρελαίνουν τους θαυμαστές τους. Και τα δύο μοντέλα -η 27χρονη Lourdes και η 22χρονη Amelia- έμειναν μόνο με τα μικροσκοπικά τους εσώρουχα και μαγιό, χωρίς να αφήνουν και πολλά στη φαντασία…

Η Hamlin, της οποίας η μητέρα είναι η ηθοποιός Lisa Rinna και πατέρας ο ηθοποιός Harry Hamlin, πόζαρε με ένα κόκκινο μπικίνι που μετά βίας κάλυπτε το στήθος της. Από την άλλη, η κόρη της Madonna, Lourdes, γοήτευσε σε ένα καλλιτεχνικό ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, καθώς πόζαρε με κορσέ και ζαρτιέρα.

Η Lisa ήταν μια περήφανη μητέρα, καθώς αναδημοσίευσε το εξώφυλλο της κόρης της και έγραψε: «Ουάου να σε φωτογραφίζει ο David Bailey! Πάμε @ameliagray».

Και η Madonna μοιράστηκε την εικόνα του εξωφύλλου της Lourdes στο Instagram γράφοντας χαρακτηστιστικά: «Το μωρό μου είναι τέλειο». Μεγαλώνοντας, η Lourdes Leon έμαθε από τη διάσημη μητέρα της, τη Madonna, πώς να κλέβει τις εντυπώσεις και πώς να ξεχωρίσει στο μόντελινγκ. 

Η Lourdes είναι η πρώτη κόρη της Madonna, την οποία καλωσόρισε με τον πρώην σύντροφό της, Carlos Leon, το 1996. Από τότε που αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν το 2018, έχει ποζάρει για διάσημες μάρκες όπως Marc Jacons, Mulberry, Swarovski, Mugler, Savage x Fenty της Rihanna και άλλες.

Πηγή: skai.gr

