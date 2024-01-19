Δύο θαυμαστές της Μαντόνα κατέθεσαν μήνυση εναντίον της τραγουδίστριας, κατηγορώντας την ότι ταλαιπώρησε όσους είχαν αγοράσει εισιτήριο για τη συναυλία της, αφού εμφανίστηκε στη σκηνή με πάνω από δύο ώρες καθυστέρηση.

Ο Michael Fellows και ο Jonathan Hadden ισχυρίζονται ότι η 65χρονη τραγουδίστρια δεν ανέβηκε στη σκηνή του Barclays Center του Μπρούκλιν μέχρι τις 22:45 μ.μ. στις 13 Δεκεμβρίου 2023 - δύο ώρες και 15 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης στις 20:30, όπως ανέφερε ο ιστότοπος NBC.

Η καθυστερημένη έναρξη της συναυλίας είχε ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν οι ίδιοι στη μήνυσή τους, «οι οπαδοί της να έχουν περιορισμένες επιλογές δημόσιας συγκοινωνίας ή αυξημένο κόστος δημόσιας και ιδιωτικής συγκοινωνίας εκείνη την ώρα».

Επίσης, στη μήνυση αναφέρεται ότι πολλοί άνθρωποι που παρακολούθησαν τη συναυλία έπρεπε «να ξυπνήσουν νωρίς για να πάνε στη δουλειά τους και να φανούν συνεπείς στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις την επόμενη μέρα». Στη μήνυση η βασίλισσα της ποπ αναφέρεται με το όνομα Madonna Louise Ciccone, μαζί με τους διοργανωτές της εκδήλωσης Live Nation και το Barclays Center.

Η περιοδεία της Μαντόνα σηματοδοτεί τα 40 χρόνια της τραγουδίστριας στη μουσική βιομηχανία και αρχικά επρόκειτο να ξεκινήσει από τον Καναδά πριν αναβληθεί, αφού η ίδια προσβλήθηκε από μια σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη στα τέλη Ιουνίου.

