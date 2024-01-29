Η άγρια Jennifer Lopez: Ποζάρει με μπικίνι για το remix του «Can't Get Enough»

Την Κυριακή, η… άγρια Jennifer Lopez δημοσίευσε ένα teaser για το νέο της μουσικό βίντεο για το remix του «Can't Get Enough», το οποίο κάνει πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα εντυπωσίασε, για άλλη μια φορά, τους θαυμαστές με την καλλίγραμμη σιλουέτα της, φορώντας ένα μπικίνι και επιδεικνύοντας το καλογυμνασμένο σώμα της. Το remix του «Can't Get Enough» περιλαμβάνει και ραπ στίχους από την υποψήφια για δύο Grammy, Latto, η οποία στο βίντεο φορούσε ένα κόκκινο σουτιέν και κολάν πάνω από ένα ασορτί PVC duster.

Η Jennifer κυκλοφόρησε επίσημα το remix την περασμένη Παρασκευή, δύο εβδομάδες μετά το ντεμπούτο της αρχικής έκδοσης του τραγουδιού.

Το πρώτο μουσικό βίντεο για το «Can't Get Enough »- σκηνοθετημένο από τον Dave Meyers - διακωμωδούσε τη νυφική εμμονή της Lopez, δεδομένου ότι στην πραγματική ζωή είναι τρεις φορές διαζευγμένη και έχει υποδυθεί νύφες σε εννέα κινηματογραφικές ταινίες.

Το «Can't Get Enough» θα περιλαμβάνεται στο ένατο άλμπουμ της, «This Is Me... Now». Η τραγουδίστρια φέρεται να αφιέρωσε εννέα από τα 13 τραγούδια στον τέταρτο σύζυγό της, τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ, Ben Affleck.

Η Jennifer θα ερμηνεύσει το «Can't Get Enough» για πρώτη φορά αυτό το Σάββατο, στην εκπομπή Saturday Night Live του NBC, με οικοδεσπότη την ηθοποιό του «The Bear», Ayo Edebiri.

Πηγή: skai.gr

