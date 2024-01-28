Austin Butler: Χρειάστηκε δάσκαλο φωνητικής για να μην μιλά σαν Elvis Presley

Ο Austin Butler αποκαλύπτει τα μυστικά πίσω από τη μεταμόρφωσή του σε Elvis Presley για την πρόσφατη βιογραφική ταινία "Elvis".

Σε μια συνέντευξη στο "Late Show", ο 32χρονος ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο του και τη δύσκολη προετοιμασία που απαιτήθηκε.

Για να αποφύγει την παγίδα της προφοράς του Elvis Presley, ο Butler αποκάλυψε ότι αναζήτησε τη βοήθεια ενός δασκάλου φωνητικής.

Η προσπάθεια αυτή ήταν καίρια, καθώς ο ηθοποιός έπρεπε να μάθει να ξεφεύγει από τη φωνητική ταυτότητα του Elvis και να εμπλουτίσει τη δική του ερμηνεία.

Ο Butler αποκάλυψε ότι μετά το τέλος των γυρισμάτων ένιωσε μια περίεργη απώλεια ταυτότητας, λέγοντας: "Μόλις τελείωσαν τα γυρίσματα, απλώς προσπαθούσα να θυμηθώ ποιος ήμουν, τι μου άρεσε να κάνω πριν. Για τρία χρόνια, το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ο Elvis".

Επιπλέον, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο του στην επερχόμενη μίνι σειρά της Apple TV+ με τίτλο "Masters of the Air" για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εξηγώντας την προετοιμασία του, ανέφερε: "Είχα άδεια για μια βδομάδα και μετά πέταξα στο Λονδίνο. Εκείνη την εποχή ήταν ο Covid, οπότε ήμουν σε καραντίνα για 10 μέρες. Και σκέφτηκα 'εντάξει, απλά ρίξε όλη σου την ενέργεια για να μάθεις για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο'".

Ο Butler αναφέρει επίσης ότι είχε ένα δάσκαλο διαλέκτων για τη μείωση της επιρροής του Elvis στην αγγλική προφορά του, κάτι που χαρακτηρίζει ως ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια της προετοιμασίας.

"Δεν νομίζω ότι ακούγομαι ακόμα σαν αυτόν, αλλά υποθέτω μάλλον συμβαίνει, γιατί το ακούω πολύ από τον κόσμο", πρόσθεσε με χαμόγελο.

