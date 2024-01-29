Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024

Κριός

Η αισιοδοξία θα σας κάνει να παρατηρήσετε κάτι νέο που εμφανίζεται στην ζωή σας. Ταχτοποιήσετε οικονομικές εκκρεμότητες και θέματα περιουσιακά. Μη διαφωνήσετε με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, θα είναι εις βάρος σας. Δημιουργική σκέψη και αποφασιστικότητα στον χειρισμό των καταστάσεων που θα προκύψουν θα χρειαστεί να επιδείξετε σήμερα. Μην ενεργείτε όμως με βάση τα στενά προσωπικά σας συμφέροντα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Ταύρος

Κάθε καινούργιο ξεκίνημα συνοδεύεται αναγκαστικά από το τέλος μιας κατάστασης. Μην θρηνείτε για ότι τελείωσε, προσηλωθείτε στο καινούργιο που ξεκινάει. Θα σας είναι, ωστόσο, χρήσιμη η παρουσία ενός στενού σας φιλικού προσώπου. Είναι από εκείνες τις μέρες που η παρουσία και μόνο ενός αγαπητού μας προσώπου είναι ικανή να γαληνέψει την ψυχή μας…

Δίδυμοι

Δυσκολίες και δυσαρμονίες θα βρεθούν στον δρόμο σας σήμερα! Μην προσπαθήσετε να τις αγνοήσετε, γιατί θα σας ταλαιπωρήσουν περισσότερο. Ασχοληθείτε σοβαρά με ότι προκύψει και λύστε το με αποφασιστικότητα. Μην υπαναχωρείτε ως προς τις ηθικές αξίες και πιστεύω σας, ακόμη και αν έχετε την στήριξη των γύρω σας. Αργά ή γρήγορα θα κληθείτε να πληρώσετε τις συνέπειες των πράξεων σας.

Καρκίνος

Βάλτε σε τάξη τις σκέψεις και τις δουλειές σας και ιεραρχήστε τις προτεραιότητες σας στην επαγγελματική ή προσωπική ζωή, εάν θέλετε να έχετε κάποιο αποτέλεσμα. Έχετε πολύ κοφτερή γλώσσα σήμερα και υπάρχει η πιθανότητα να πληγώσετε κάποιους από το περιβάλλον σας. Καλύτερα να συγκρατηθείτε, γιατί θα βλάψετε τις σχέσεις σας χωρίς λόγο.

Λέων

Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουνε! Με κάποια αφορμή που θα σας δοθεί σε ανύποπτο χρόνο θα κάνετε ένα συναισθηματικό ταξίδι στο παρελθόν σας και ιδίως στην παιδική σας ηλικία… Κάτι νέο ωστόσο εμφανίζεται στην ζωή σας και την κάνει λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Για κάποιους ίσως να είναι ένα νέο ταλέντο που έρχεται στην επιφάνεια, για άλλους μια νέα φιλική ή ερωτική γνωριμία.

Παρθένος

Η μέρα είναι ευνοϊκή να συζητήσετε τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες σας. Μην κουράζετε το νευρικό σας σύστημα και βρείτε διέξοδο εκτόνωσης. Οικονομικές συμφωνίες και συνεργασίες μπορεί να επιτευχθούν εύκολα. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να πάρετε αποφάσεις για τις οικονομικές σας υποθέσεις. Μυστικές συμφωνίες, συμβόλαια και επενδύσεις σας περιμένουν.

Ζυγός

Η παρεμβολή κάποιου τρίτου στα συναισθηματικά σας δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα και δεν είναι καθόλου απίθανο μάλιστα να περιπλέξει χειρότερα τα πράγματα. Με ειλικρίνεια και διάθεση για συναίνεση συζητήστε με το ταίρι σας και αναζητήστε βιώσιμες λύσεις. Κάνετε επίσης κατά την διάρκεια της μέρας συζητήσεις για επαγγελματικά θέματα και διευθετείτε οικονομικές εκκρεμότητες!

Σκορπιός

Ο πόνος και η απόλαυση λένε ότι πάνε χέρι-χέρι. Σήμερα μέσα από το πόνο που θα προκαλέσετε σε κάποιο άτομο θα αντλήσετε ικανοποίηση. Είναι όμως δίκαιο ή σωστό; Μια τυχαία συνάντηση με ένα πρόσωπο από το παρελθόν σας, προσωπικό ή επαγγελματικό, θα σας χαροποιήσει και θα αλλάξει τελείως την πορεία της μέρας.

Τοξότης

Το παρελθόν επιστρέφει και σας ταλαιπωρεί. Αισθάνεστε ότι λοξοδρομήσατε από την πορεία που είχατε χαράξει και αυτό σας θλίβει. Μπορείτε όμως να αντλήσετε χρήσιμα διδάγματα… Αισθάνεστε ωστόσο πνευματικά και ψυχικά αδύναμοι, έχετε έντονες αμφιβολίες για τον εαυτό σας και είστε έτοιμοι να τα παρατήσετε όλα και να αποτραβηχτείτε. Δείξτε αυτοπειθαρχία και μην εγκαταλείπετε…

Αιγόκερως

Έχετε πάθει εμμονή με την δουλειά σας και δεν σας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο άλλες δραστηριότητες. Σήμερα ίσως να πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα και να απολαύσετε ένα ήρεμο βράδυ με αγαπημένα πρόσωπα. Ασχοληθείτε με ότι μπορεί να σας χαλαρώσει και να σας ανανεώσει. Η οικογένεια σας ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, μια και τα παραμελήσατε τον τελευταίο καιρό…

Υδροχόος

Επικεντρωθείτε στα οικονομικά σας σήμερα και κάντε έναν σοβαρό προγραμματισμό. Επικεντρωθείτε στα απαραίτητα που πρέπει να καλύψετε και απορρίψτε από την τρέχουσα πραγματικότητα ότι δεν είναι απαραίτητο. Μην αφήνετε όμως τα υλικά αποκτήματα να καθορίζουν την στάση, την συμπεριφορά και τον μελλοντικό προγραμματισμό σας, γιατί πέρα από την ύλη υπάρχει και το πνεύμα, που προσπαθείτε να το θέσετε στο περιθώριο…

Ιχθύς

Θα υπάρξει ένα κλίμα φιλοσοφικής διάθεσης και σύγχυσης συναισθημάτων, που θα σας κάνουν να νιώσετε ευαίσθητοι, και μια τάση να προσφέρετε. Αφοσιωθείτε στην εργασία σας και μην ξοδεύετε χρήματα άσκοπα. Επωφεληθείτε από τις επαγγελματικές σας γνωριμίες. Η μέρα είναι ιδανική να προωθήσετε τα σχέδια σας.

