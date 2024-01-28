«Louis Vuitton: A Perfume Atlas»: Ταξίδι στον κόσμο των αρωμάτων

Στη διαχρονική τέχνη της αρωματοποιίας είναι αφιερωμένος ο τόμος «Louis Vuitton: A Perfume Atlas» με εικονογραφήσεις, φωτογραφίες και κείμενα που αποκαλύπτουν τις ιστορίες των πολύτιμων φυσικών στοιχείων που αποτελούν τη βάση των μοναδικών αρωμάτων του οίκου.

Το βιβλίο του αρωματοποιού του γαλλικού οίκου Jacques Cavallier-Belletrud εξερευνά τον τρόπο καλλιέργειας των λουλουδιών, τις καλλιεργητικές περιόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη συγκομιδή των ανθέων, καθώς και τον τρόπο εξαγωγής, απόσταξης και σύνθεσης των αιθέριων ελαίων για τη δημιουργία νέων και σύνθετων αρωμάτων.

Από την κινεζική μανόλια και τον όσμανθο μέχρι την τουμπερόζα και το γιασεμί της Ινδίας, κάθε λοβός σπόρων, ξυλώδες στέλεχος, φρούτο, φύλλο και λουλούδι ανοίγει έναν κόσμο που προκαλεί τη συγκίνηση μακρινών τόπων και ονομάτων, εμπορικών διαδρομών, θαλάσσιων ταξιδιών και τους ρυθμούς των εποχών, αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου που θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο από τον Thames and Hudson Ltd.

Ο Jacques Cavallier-Belletrud ταξίδεψε σε τρεις ηπείρους και συνεργάστηκε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Lionel Paillès και την εικονογράφο Aurore de la Morinerie για το βιβλίο 338 σελίδων, πηγή έμπνευσης του οποίου ήταν η αγάπη για τις πρώτες ύλες και τη φύση.

Οι φωτογραφίες είναι του Sébastien Zanella, Γάλλου σκηνοθέτη και φωτογράφου, ιδρυτή του περιοδικού Desillusion.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

