Jennifer Lopez: Θα είναι παραγωγός της ταινίας «Μπομπ ο Μάστορας»

Ξεπεράστε τη «Barbie». Το τελευταίο απόκτημα της Mattel, που θα κυριαρχήσει πολιτισμικά, αποκαλύφθηκε και είναι ο «Μπομπ ο Μάστορας», ο κεφάτος εργάτης οικοδομών που έκανε το ντεμπούτο του πριν από 25 χρόνια στο CBBC και μεταφέρεται με καθυστέρηση στη μεγάλη οθόνη από την Τζένιφερ Λόπεζ.

Σε κάτι σαν αλλαγή της αρχικής σειράς, η πλοκή της ταινίας θα δει τον Ρομπέρτο (ή αλλιώς Μπομπ) να ταξιδεύει στο Πουέρτο Ρίκο για μια μεγάλη κατασκευαστική δουλειά, όπου «αναλαμβάνει θέματα που επηρεάζουν το νησί και ψάχνει βαθύτερα τι σημαίνει να χτίζεις».

Jennifer Lopez to produce Bob the Builder movie https://t.co/W7qP4BplRA — The Guardian (@guardian) January 25, 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξίδι του θα «γιορτάζει τις ζωντανές και πολύχρωμες υφές των λατινικών εθνών της Καραϊβικής και των ανθρώπων τους». Ο σκηνοθέτης δεν έχει ακόμη οριστεί, αλλά το σενάριο θα γραφτεί από τον Felipe Vargas, του οποίου η πιο πρόσφατη ταινία ήταν μια μικρού μήκους ταινία τρόμου.

Ο Anthony Ramos, στο ενεργητικό του οποίου περιλαμβάνεται η θεατρική και η κινηματογραφική εκδοχή του «In the Heights», θα «δανείσει» τη φωνή του στον πρωταγωνιστή. Ο ίδιος δήλωσε ότι η ταινία μεταφέρει ένα «σημαντικό μήνυμα», αποκαλύπτοντας ότι στοιχεία της είναι εμπνευσμένα από τη ζωή του.

Για την ιστορία, η «Barbie» η πρώτη παραγωγή της Mattel στους κινηματογράφους, η οποία διανεμήθηκε από τη Warner Bros., απέφερε συνολικά 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έλαβε πρόσφατα οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ταινίας.

