Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Θα υπάρξουν ερωτικά ενδιαφέροντα στην σημερινή μέρα που θα σας αποσπάσουν την προσοχή από άλλες υποχρεώσεις. Και επειδή πέφτετε συνήθως με τα μούτρα όταν πρόκειται για θέματα ερωτικής φύσης, φροντίστε να έχετε ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλετε. Προσπαθήστε ωστόσο να μην παραμελήσετε τα καθήκοντα σας ή να μην κάνετε λάθη και παραλήψεις στη δουλειά.

Ταύρος

Ίσως να χρειαστεί να εκμυστηρευτείτε σε άτομα που εκτιμάτε ένα πρόβλημα που σας απασχολεί. Με τον τρόπο αυτό θα φωτιστεί πιθανά μια άλλη οπτική και θα σας βοηθήσει να βρείτε ευκολότερα λύσεις. Τα πράγματα μπορούν να εξελιχτούν έτσι καλύτερα, τουλάχιστον όσον αναφορά μια συζήτηση που θα κάνετε με τον σύντροφο σας. Ευνοούνται η κοινωνική ζωή και οι σχέσεις με τους συγγενείς.

Δίδυμοι

Μια ιδιαίτερα δυναμική μέρα η σημερινή για τις επαγγελματικές σας ασχολίες που θα φέρει καλές εξελίξεις. Έχετε τον έλεγχο των καταστάσεων καθώς και την συναισθηματική ισορροπία που χρειάζεται για να πετύχετε. Μην φορτώνεστε ωστόσο με υποχρεώσεις που και σεις γνωρίζετε ότι δεν θα μπορέσετε εύκολα να ανταποκριθείτε. Κάντε ρεαλιστικά όνειρα για να μπορέσετε να αποκομίσετε οφέλη.

Καρκίνος

Όσοι από εσάς βρίσκεστε σε μια αισθηματική σχέση, την σημερινή μέρα θα σας δοθεί το ερέθισμα να ξανασκεφτείτε το μέλλον σας δίπλα στο άτομο αυτό. Ίσως να διαπιστώσετε ότι οι ανάγκες ή οι προτεραιότητες σας έχουν αλλάξει. Φερθείτε του όμως με ευγένεια…

Λέων

Θέλετε να κερδίσετε περισσότερα χρήματα και οι κινήσεις σας αποσκοπούν σ΄ αυτό. Στην παρούσα φάση όμως η συγκεκριμένη δουλειά δεν μπορεί να σας παρέχει όσα ονειρεύεστε. Ίσως θα χρειαστεί να αλλάξετε επαγγελματική πορεία. Χωρίς ένα όραμα στην ζωή, η επιτυχία δεν μπορεί να έρθει. Οραματιστείτε το μέλλον σας και καταστρώστε τις στρατηγικές που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του.

Παρθένος

Δεν σας αφήνει ασυγκίνητους το ενδεχόμενο να είστε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο δικός σας χειρισμός όμως της εικόνας σας μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση και την ζήλια των γύρω σας… Κάποιο άτομο που ίσως πληγώσατε χωρίς να το θέλετε, ίσως θελήσει να σας βλάψει με κάποιο τρόπο σήμερα. Έχετε το νου σας στους γύρω σας και αποφύγετε να δώσετε δικαιώματα με την συμπεριφορά σας.

Ζυγός

Η πρόσφατες επιτυχίες φαίνεται να σας έχουν πάρει τα μυαλά και παρουσιάζετε μια υπερφίαλη συμπεριφορά! Αναγνωρίστε τον ρόλο που έπαιξαν οι γύρω σας στην επιτυχία σας και αποδώστε τους τα εύσημα. Κάντε μια καλή αξιολόγηση και μια ιεράρχηση των δραστηριοτήτων σας. Ασχοληθείτε άμεσα με ότι μπορεί να είναι αποδοτικό ή να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας.

Σκορπιός

Αισθάνεστε ότι εκπέμπετε μια ιδιαίτερη αύρα που μαγνητίζει τους γύρω σας. Με τονωμένη αυτοπεποίθηση και θετική διάθεση χαρείτε την μέρα σας. Λίγη προσοχή χρειάζεται στον εργασιακό σας τομέα, καθώς υπάρχουν και πισώπλατα μαχαιρώματα και κάποιες αναστατώσεις. Τα σχέδια σας για την σημερινή μέρα βάλτε τα στην άκρη και κινηθείτε συντηρητικά.

Τοξότης

Πολλές από τις υποχρεώσεις σας έχουν πάρει τον δρόμο τους και αρκετά από τα προβλήματα που σας ταλαιπωρούσαν έχουν επιλυθεί. Καιρός να απολαύσετε την ηρεμία… Θα είναι μια υπέροχη, ρομαντική μέρα με το ταίρι σας, που το έχετε παραμελήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό.

Αιγόκερως

Υπάρχει μια βαριά ατμόσφαιρα που σας κατακλύζει και δεν πρέπει να αφεθείτε και να βουλιάξετε στην αρνητική ενέργεια. Καλλιεργείστε τις κοινωνικές σας επαφές και θα ξεχαστείτε. Σημαντικές εξελίξεις σε μια φιλική σας σχέση θα σας απασχολήσουν και θα σας αιφνιδιάσουν. Φερθείτε διπλωματικά και προσπαθήστε να καταλάβετε τις απόψεις του συνομιλητή σας πριν αντιδράσετε.

Υδροχόος

Υπάρχει μια δυσαρμονία στην ατμόσφαιρα και η μέρα σας κάθε άλλο παρά αρμονική θα είναι. Προσοχή θα χρειαστεί στις φιλικές σας σχέσεις, μια και είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να υπάρξουν συγκρούσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Ίσως να σας ζητηθεί ή να χρειαστεί να προσφέρετε κάποιο από τον ελεύθερο χρόνο σας για να εργασθείτε αμισθί. Θα ανταμειφθείτε στο άμεσο μέλλον για την προσφορά σας αυτή…

Ιχθείς

Υπάρχει το ενδεχόμενο εντάσεων σήμερα, είτε στο εργασιακό, είτε στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Με μια αυταρχική συμπεριφορά το μόνο που θα καταφέρετε είναι να προκαλέσετε μεγαλύτερη αντίδραση. Ένα οικογενειακό πρόσωπο θα χρειαστεί την υποστήριξη και καθοδήγηση σας σήμερα. Θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο και αρκετή από την υπομονή και πειθώ σας για να μπορέσετε να βοηθήσετε αποτελεσματικά.

