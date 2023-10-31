Ο Χάρι Στάιλς (Harry Styles) ανακηρύχθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο πλουσιότερος σταρ κάτω των 30 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο με περιουσία 175 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας.

Σύμφωνα με τη Rich List της Heat στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ντούα Λίπα (Dua Lipa) με 82,5 εκατομμύρια αγγλικές λίρες, ενώ ο Νάιλ Χόραν (Niall Horan) είναι στην τρίτη θέση με κέρδη 60,4 εκατομμύρια αγγλικές λίρες.

Ο Χάρι Στάιλς έσπασε το φράγμα των 150 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών για πρώτη φορά το 2023 χάρη στην παγκόσμια περιοδεία του «Love On Tour», η οποία συγκέντρωσε εισπράξεις 508 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.

Επίσης η μουσική του επιτυχία υποστηρίζεται από ένα συμβόλαιο πέντε ταινιών με τη Marvel για να υποδυθεί τον Eros Starfox.

Όπως αναφέρει η Daily Mail έχει επίσης επιτυχημένη καριέρα μοντέλου με μια συμφωνία 8 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας με τον διάσημο οίκο Gucci και παράλληλα προωθεί τη δική του σειρά προϊόντων περιποίησης «Pleasing».

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Λίαμ Πέιν (Liam Payne) με 49,4 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας και ακολουθεί ο Ζέιν Μαλίκ (Zayn Malik) με 38,5 εκατομμύρια λίρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

