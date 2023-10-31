Ενας από τους ανθρώπους που γνώρισε τον Μάθιου Πέρι πίσω από τις κάμερες και έζησε μαζί του για τρία χρόνια είναι η Μόλι Χούρβιτς, η πρώην αρραβωνιαστικιά του αγαπημένου ηθοποιού που ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη σε όλο τον κόσμο.

Η Χούρβιτς άρχισε να βγαίνει με τον Πέρι το 2018. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Νοέμβριο του 2020 και χώρισε οριστικά τον Ιούνιο του 2021, κυρίως λόγω των εξαρτήσεων του ηθοποιού .

«Μερικές φορές τα πράγματα απλά δεν λειτουργούν και αυτό είναι ένα από αυτά. Εύχομαι στη Μόλι τα καλύτερα» είχε δηλώσει ο ηθοποιός στο People μετά τον χωρισμό τους, Μάλιστα είχε αποκαλέσει τη Χούρβιτς «τη σπουδαιότερη γυναίκα στον πλανήτη εκείνη τη στιγμή».

Η πρώην αρραβωνιαστικιά του τον αποχαιρέτησε με μια γλυκιά ανάρτηση

Η Χούβιτς αποχαιρέτησε τον αγαπημένο της Μάθιου με μία φωτογραφία του ίδιου να ατενίζει το χιονισμένο τοπίο μιας ευρωπαϊκής πόλης .

«Αν και τον αγαπούσα με μια ένταση που δεν μπορούσα να εκφράσω, ήταν μια πολύπλοκη ψυχή που, μερικές φορές, προκαλούσε βαθύ πόνο... Μάτι, νιώθω ανακούφιση που βρήκες τη γαλήνη» έγραψε η ίδια.

Η Χούβιτς περιγράφει ακόμα την μάχη αποτοξίνωσης που έδινε, πως διάβαζαν μαζί τις ατάκες του για το reunion των Friends και ότι ο ίδιος ήταν ενθουσιασμένος. «Ο σεβασμός και η εκτίμησή μας για το χιούμορ είναι κάτι που μας συνέδεσε. Το να είμαι μαζί του καθώς ανακάλυπτε ξανά τη λάμψη του ήταν μαγικό» γράφει στην ανάρτηση.

« Κανείς στην ενήλικη ζωή μου δεν είχε πιο βαθιά επίδραση πάνω μου από τον Μάθιου Λάνγκφορντ Πέρι. Έχω τεράστια ευγνωμοσύνη για αυτό, για όλα όσα έμαθα από τη σχέση μας» αναφέρει επίσης.

Πηγή: skai.gr

