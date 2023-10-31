Λογαριασμός
Τη μαντέψατε; Η Αμερικανίδα ηθοποιός που μεταμφιέστηκε στον ζωγράφο Μπομπ Ρος λόγω Halloween - Βίντεο

Ο βοηθός της ηθοποιού ντύθηκε Ντόλι Πάρτον αλλά... το ύψος του τον απέτρεψε από το να έχει 100% επιτυχημένη εμφάνιση 

Bob Ross

Η δημοφιλής Αμερικανίδα ηθοποιός Ντρου Μπάριμορ έκανε μια εντυπωσιακή μεταμφίεση λόγω Halloween, κατά τη διάρκεια της μαγνητοσκόπησης του αφιερωματικού στη γιορτή της τηλεοπτικού σόου της, The Drew Barymore Show.

Who's Drew?:  Guest Ree Drummond, 54, better known as the Pioneer Woman, dressed as Drew, wearing one of the actress' signature pant suits and wig with long, auburn tresses

Η 48χρονη ηθοποιός μεταμορφώθηκε στον γνωστό και στην Ελλάδα ζωγράφο Μπομπ Ρος, φορώντας όχι μόνο άφρο περούκα και ψεύτικο μούσι, αλλά μέχρι και... τρίχες στο στήθος, ενώ ο βοηθός της, Ρος Μάθιους, ντύθηκε Ντόλι Πάρτον, βάζοντας ακόμα και ψεύτικα στήθη, αλλά... το ύψος του τον απέτρεψε από το να έχει 100% επιτυχημένη εμφάνιση όπως έγινε με την Μπάριμορ. 

H Mπάριμορ εμφανίστηκε πρώτη φορά σε μία διαφήμιση όταν ήταν 11 μηνών. Έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Ανεξέλεγκτες καταστάσεις (Altered States) το 1980. Στη συνέχεια, συμμετείχε στο Ε.Τ. ο εξωγήινος (E.T. the Extra-Terrestrial) σε ένα ρόλο που την ανέδειξε ως ηθοποιό. Σύντομα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παιδιά - ηθοποιούς στο Χόλιγουντ και καθιερώθηκε κυρίως για τους κωμικούς της ρόλους.

Sidekick:  Drew's sidekick Ross Matthews, 44, dressed as superstar Dolly Parton for the episode. His look including an 80s style silver jumpsuit with a plunging neckline, high heel boots and a big, blonde, curly Dolly inspired wig

Μετά από μια ταραχώδη παιδική ηλικία η οποία σημαδεύτηκε από κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ και δύο εισαγωγές σε κλινική για απεξάρτηση, η Μπάριμορ έγραψε το 1990 την αυτοβιογραφία της, Μικρό Κορίτσι Χαμένο (Little Girl Lost). Έκανε επιτυχώς την μεταβίβασή της από παιδική σταρ σε ενήλικη ηθοποιό με έναν αριθμό από ταινίες που περιλαμβάνουν τις: Γλυκιά Ήβη (Poison Ivy), Κακά Κορίτσια (Bad Girls), Η Γυναικοπαρέα (Boys on the Side) και Όλοι Λένε Σ' Αγαπώ (Everyone Says I Love You). Έπειτα, καθιερώθηκε για τους ρόλους της σε κομεντί, όπως στη Ένας Τραγουδιστής για το Γάμο μου (The Wedding Singer) και στη Κάθε Φορά, Πρώτη Φορά '(50 First Dates).

Trick or treat: Drew Barrymore went all out for her look at painter Bob Ross for her 'Very Hairy Halloween Special' donning not only a curly wig and fake beard for the look, but fake chest hair as well

Bob Ross | Biography, Art, Death, & Facts | Britannica
Bob Ross
