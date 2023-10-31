Τα ζώδια σήμερα Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

Κριός

Σας έχει καταβάλει μια απαισιοδοξία, ότι δεν θα καταφέρετε να βρείτε ποτέ το ιδανικό άτομο που θα μπορέσετε να μοιραστείτε την ζωή σας μαζί του. Αν και δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι, συνεχίστε την ζωή σας με ενθουσιασμό και θετική διάθεση, και κανείς ποτέ δεν ξέρει… Εάν χαλαρώσετε και αρχίσετε να απολαμβάνετε την ζωή, ο έρωτας θα έρθει από μόνος του.

Ταύρος

Αποφεύγετε να ασχοληθείτε με όλα τα μεγάλα και σπουδαία της δικής σας ζωής και επικεντρώνετε την προσοχή σας στις κινήσεις των άλλων, τις οποίες έχετε την τάση να σχολιάζετε πικρόχολα… Θα πρέπει να θυμόσαστε ότι «τα αγαθά κόποις κτώνται», μια και μόνο μέσα από την προσπάθεια μπορούμε να καλυτερέψουμε την καθημερινότητα μας.

Δίδυμοι

Κάντε πράγματα μόνο για σας, ακόμα κι αν χρειαστεί να αποκλείσετε εντελώς τους άλλους που τελευταία σας φορτίζουν υπερβολικά. Με εκκεντρικότητα και πείσμα αντιμετωπίζετε σήμερα τις προκλήσεις της ημέρας, αλλά στο τέλος αυτής της αντιμετώπισης ίσως να μην είστε νικητές.

Καρκίνος

Η διπλωματική συμπεριφορά σας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο κατά την διάρκεια της μέρας. Ίσως να υπάρχει διάσταση απόψεων με συνεργάτη, συνάδελφο ή τον σύντροφό σας, με ηρεμία και αποφασιστικότητα όμως μπορείτε να διαχειριστείτε το πρόβλημα.

Λέων

Ίσως να χρειαστεί να εκμυστηρευτείτε σε άτομα που εκτιμάτε ένα πρόβλημα που σας απασχολεί. Με τον τρόπο αυτό θα φωτιστεί πιθανά μια άλλη οπτική και θα σας βοηθήσει να βρείτε ευκολότερα λύσεις. Τα πράγματα μπορούν να εξελιχτούν έτσι καλύτερα, τουλάχιστον όσο αναφορά μια συζήτηση που θα κάνετε με το σύντροφο σας. Ευνοούνται η κοινωνική ζωή και οι σχέσεις με τους συγγενείς.

Παρθένος

Θα διαπιστώσετε σήμερα ότι μια νίκη δεν αφήνει πάντοτε την γλυκιά γεύση της επιτυχίας, ειδικά εάν προηγήθηκε μια πάλη. Πάντα υπάρχουν και απώλειες που δεν είχατε υπολογίσει… Κάποιο άτομο θα χρειαστεί την στήριξη σας κατά την διάρκεια της μέρας. Ο συμπονετικός σας χαρακτήρας και η ψύχραιμη ματιά σας θα το ανακουφίσει σε σημαντικό βαθμό.

Ζυγός

Εάν έχετε αφήσει κάποιες σχέσεις σας στην τύχη τους, θα σας αφήσουν και αυτές… Δεν σας περισσεύουν όμως οι φίλοι αυτή την περίοδο για να χάσετε μια πολύτιμη και μακροχρόνια φιλία. Κάντε αυτό που πρέπει. Αφιερώστε επίσης χρόνο στον σύντροφο σας, παραμερίζοντας τις άλλες υποχρεώσεις σας, γιατί τον παραμελήσατε πολύ τελευταία. Πραγματοποιήστε μια ρομαντική έξοδο και χαλαρώστε μαζί του.

Σκορπιός

Όταν επικεντρώνεστε στα οικονομικά σας προβλήματα μπλοκάρετε και δεν μπορείτε να σκεφτείτε με καθαρό μυαλό. Θα ήταν πολύ καλύτερα εάν προσπαθούσατε να εκμεταλλευτείτε τα ταλέντα σας για να εξασφαλίσετε ένα επί πλέον εισόδημα. Ίσως να χρειαστεί να ζητήσετε τις συμβουλές κάποιου ατόμου. Καλό θα ήταν να μην είναι το ταίρι σας, μια και δεν μπορεί να είναι αρκετά αποστασιοποιημένος από το πρόβλημα για να προσφέρει βιώσιμες λύσεις.

Τοξότης

Οι δυσκολίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος έχουν περάσει και εσείς μπορείτε πια να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Μην θυσιάζετε τις αξίες σας μόνο και μόνο για να κατακτήσετε κάτι που θέλετε πολύ. Επενδύστε στην ομαδική δουλειά και η επιτυχία θα σας βρει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αφιερώστε χρόνο σε αγαπημένα πρόσωπα, μέσα από την παρουσία των οποίων θα ανανεωθείτε και σεις.

Αιγόκερως

Θετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις εξελίξεις της μέρας και μην αφήνετε να σας χαλάσει την καλή διάθεση το παραμικρό. Ένας καλός φίλος μπορεί να σας δώσει θετική ενέργεια καθώς και τα φώτα του σε κάτι που σας απασχολεί. Κάντε σωστή διαχείριση των οικονομικών σας πόρων και προσπαθήστε να προγραμματίσετε για το αύριο.

Υδροχόος

Έχετε σημαντικά αποθέματα ενέργειας σήμερα, που θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η μέρα θα σας φέρει όμως και μια μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τα πολυπόθητα σχέδια σας. Απολαύστε τα όσα θετικά συμβαίνουν και μην χαλάτε την διάθεση σας με πράγματα που δεν αξίζουν τον κόπο.

Ιχθείς

Το Σύμπαν διάκειται θετικά απέναντι σας και εσείς αισθάνεστε την χαρά της ζωής σε όλο της το μεγαλείο. Απολαύστε αυτή την σπάνια ανέφελη μέρα όσο καλύτερα μπορείτε. Κάποιες αλλαγές και αναπροσαρμογές θα πρέπει να κάνετε στα αισθηματικά σας, καθώς τα παλιά και δοκιμασμένα μοντέλα δεν είναι πια ικανά να αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.