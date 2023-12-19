Halle Berry: Ποζάρει με τα εσώρουχά της στην έρημο...

Η Halle Berry αψηφά την ηλικία της. Η 57χρονη ηθοποιός επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της, καθώς ποζάρει με τα εσώρουχά της πάνω σε ένα βράχο στην έρημο. Μάλιστα, το σέξι στιγμιότυπο δημοσίευσε η ίδια στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός εντυπωσίασε με ένα σετ μαύρων δαντελένιων εσωρούχων, καθώς πόζαρε στο εντυπωσιακό σκηνικό. Η μελαχρινή καλλονή αστειεύτηκε με τους 8,6 εκατ. followers της γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Δεν μπορούσα να κρύψω αυτές τις πέτρες».

Επίσης, χάρισε στους θαυμαστές της άλλο ένα πανέμορφο στιγμιότυπο στην έρημο, αναδεικνύοντας τα αψεγάδιαστα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Η Halle Berry μίλησε πρόσφατα για τη δύσκολη κινηματογραφική σχέση που είχε με την Angelina Jolie, για την ταινία «Maude v Maude». Τον Απρίλιο αναφέρθηκε ότι η Warner Bros. βγήκε νικήτρια σε μια ανταγωνιστική κατάσταση προσφορών έναντι πολλών στούντιο για το θρίλερ δράσης.

Τόσο η Halle όσο και η Angelina είχαν δεσμευτεί να πρωταγωνιστήσουν και να κάνουν την παραγωγή μέσω των αντίστοιχων εταιρειών παραγωγής τους.

Η Halle μίλησε στο «Variety», όπου παραδέχτηκε ότι εκείνη και η Jolie δεν ξεκίνησαν καλά, αλλά και οι δύο δέθηκαν με το διαζύγιο και τους πρώην τους. «Είχαμε μια δύσκολη αρχή και νομίζω ότι αυτό θα μας χρησιμεύσει στην κινηματογραφική μας συνύπαρξη». Και πρόσθεσε ότι είναι ενθουσιασμένη που θα δουλέψει με μια άλλη γυναίκα και θα φτιάξουν μια ιστορία με τη δική τους ευαισθησία και μέσα από τη δική τους οπτική.

