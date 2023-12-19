Britney Spears: Επιδεικνύει τις χορευτικές τις ικανότητες και είναι τόσο… sexy

Η Britney Spears έδειξε τις εντυπωσιακές χορευτικές της κινήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023. Η 42χρονη τραγουδίστρια επιδείκνυε τους κοιλιακούς της και τα οπίσθιά της με ένα γκρι φόρεμα, συνδυασμένο με μαύρα τακούνια, που δεν άφηνε και πολλά στη φαντασία…

Η Britney έγραψε στην ανάρτησή της: «Δεν είμαι σίγουρη τι στο καλό κάνω εδώ, αλλά... μου άρεσε το τραγούδι ''Cry Me A River''». Η διάσημη καλλιτέχνιδα δεν συγκρατήθηκε, καθώς ήταν η δική της αντίδραση απέναντι στον πρώην της, Justin Timberlake, και τον επώδυνο χωρισμό τους.

Παρά το γεγονός ότι πρόσφατα αποκάλυψε ότι το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 2002 μετά το τέλος της τριετούς σχέσης τους, «ράγισε» την καρδιά της στα απομνημονεύματά της, «The Woman in Me», ο πρώην frontman των NSYNC, εξέπληξε το κοινό τραγουδώντας τη συγκεκριμένη μπαλάντα.

Η Britney Spears κατηγόρησε τον Justin Timberlake ότι χρησιμοποίησε το τραγούδι για να τροφοδοτήσει το αφήγημα ότι η απιστία της κατέστρεψε τη σχέση τους, ενώ σιωπούσε για τις δικές του… άπιστες συνήθειες. Η ίδια στο βιβλίο της είχε γράψει ότι «το κομμάτι την έκανε να μοιάζει με πόρνη που είχε ραγίσει την καρδιά του χρυσού αγοριού της Αμερικής».

