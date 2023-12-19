Βρετανία: Είναι «βαρετό» το γεύμα των Χριστουγέννων του βασιλιά Καρόλου, λέει πρώην σεφ του παλατιού

Το γεύμα των Χριστουγέννων του βασιλιά Καρόλου Γ' του Ηνωμένου Βασιλείου αποκαλύφθηκε - και ακόμη και ο πρώην σεφ του Παλατιού δεν εντυπωσιάζεται από αυτά που περιλαμβάνονται στο μενού.

Ο Ντάρεν ΜακΓκρέιντι, σεφ από το Νοτιγχαμσάιρ της Αγγλίας που κάποτε μαγείρευε για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, μίλησε για την παράδοση των γιορτών σε μια νέα συνέντευξη.

Η οικογένεια συνηθίζει να περνά τις γιορτές στο κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ της Αγγλίας κάθε χρόνο.

«Ήταν το ίδιο γεύμα κάθε χρόνο. Είναι πραγματικά βαρετοί όταν πρόκειται για γιορτές. Δεν έκαναν χοιρομέρι μόνο παραδοσιακές γαλοπούλες» είπε στο περιοδικό OK.

«Μαγειρεύαμε τρεις γαλοπούλες για τη βασίλισσα και την οικογένειά της στη βασιλική τραπεζαρία, μία για τα παιδιά και μετά περισσότερες για το προσωπικό, για περίπου 100 άτομα, έτσι όλοι είχαν ένα γεύμα» πρόσθεσε.

Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' σε ηλικία 96 ετών, στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, ο σεφ αναμένει ότι ο βασιλιάς θα παραμείνει στο ίδιο γεύμα με το περσινό. Πιθανότατα, το κυρίως πιάτο του θα συνοδεύεται από πουρέ και ψητή πατάτα, γέμιση κρεμμυδιού, λαχανάκια Βρυξελλών, καρότα, ψητό παστινάκι και δύο σάλτσες είτε από κράνμπερι είτε από ψωμί.

Ο Κάρολος και τα αγαπημένα του πρόσωπα - η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας Τζορτζ, 10 ετών, η πριγκίπισσα Σάρλοτ, 8 ετών και ο πρίγκιπας Λούις, 5 ετών, θα έχουν και επιδόρπιο, πιθανότατα με πουτίγκα, την οποία φέρνει στην τραπεζαρία ο οικονόμος του Παλατιού – ζεστή και φλαμπέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

