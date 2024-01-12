Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος και η δημοφιλής ηθοποιός Έμα Στόουν παρακολούθησαν μαζί τον αγώνα του NBA ανάμεσα στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Φοίνιξ Σανς.

Το επιτυχημένο δίδυμο με τον Έλληνα σκηνοθέτη και την Άμερικανίδα ηθοποιό σάρωσε στις Χρυσές Σφαίρες αφού κατέκτησαν το βραβείο Καλύτερης Ταινίας (Κωμωδίας ή Μιούζικαλ) και το βραβείο του Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Emma Stone no jogo dos Lakers vs. Suns na https://t.co/7kWnZyS3KA Arena em Los Angeles com Ramy Youssef e Yorgos Lanthimos! ❤️ pic.twitter.com/4m7cD3fZ47 — Emma Stone Brasil | Fansite (@stonebrcom) January 12, 2024

Οι δύο στενοί συνεργάτες και φίλοι αποφάσισαν να παρακολουθήσουν μαζί το παιχνίδι στην Crypto Arena με τις φωτογραφίες τους να κάνουν τον γύρο των social media.

Even in La La Land, Emma Stone is reppin’ PHX 🤩 pic.twitter.com/VQ7h3JbwqH — Phoenix Suns (@Suns) January 12, 2024

Δίπλα τους ήταν και ο stand-up comedian Ραμί Γιουσέφ.

Σημειώνεται πως ο Γιώργος Λάνθιμός και η δημοφιλής ηθοποιός τον Μάιο του 2022 είχαν βρεθεί στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και το Μονακό.

