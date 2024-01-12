Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιώργος Λάνθιμος - Emma Stone: Μαζί παρακολούθησαν το ματς των Λέικερς - Δείτε βίντεο & φωτογραφίες

Οι δύο στενοί συνεργάτες και φίλοι αποφάσισαν να παρακολουθήσουν μαζί το παιχνίδι στην Crypto Arena

Γιώργος Λάνθιμος

Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος και η δημοφιλής ηθοποιός Έμα Στόουν παρακολούθησαν μαζί τον αγώνα του NBA ανάμεσα στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Φοίνιξ Σανς.

Το επιτυχημένο δίδυμο με τον Έλληνα σκηνοθέτη και την Άμερικανίδα ηθοποιό σάρωσε στις Χρυσές Σφαίρες αφού κατέκτησαν το βραβείο Καλύτερης Ταινίας (Κωμωδίας ή Μιούζικαλ) και το βραβείο του Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Οι δύο στενοί συνεργάτες και φίλοι αποφάσισαν να παρακολουθήσουν μαζί το παιχνίδι στην Crypto Arena με τις φωτογραφίες τους να κάνουν τον γύρο των social media.

Δίπλα τους ήταν και ο stand-up comedian Ραμί Γιουσέφ.

emma stone

Σημειώνεται πως ο Γιώργος Λάνθιμός και η δημοφιλής ηθοποιός τον Μάιο του 2022 είχαν βρεθεί στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και το Μονακό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Λάνθιμος Emma Stone
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark