Κορυφαία διάκριση για τον Γιώργο Λάνθιμο στις Χρυσές Σφαίρες. Ο Λάνθιμος απέσπασε με τη Χρυσή Σφαίρα για το «Poor Things» ως η καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ στην τελετή που έλαβε χώρα στο «Beverly Hilton» στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, ενώ η Έμμα Στόουν έλαβε το βραβείο του Α΄ Γυναικείου ρόλου για την εμβληματική ερμηνεία της ως Μπέλα Μπάξτερ. Σημειώνεται ότι το Poor Things νίκησε τη Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ
Η ταινία «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν σάρωσε, όπως αναμενόταν, τις Χρυσές Σφαίρες, κατακτώντας πέντε βραβεία: της καλύτερης δραματικής ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, Α΄ Ανδρικού ρόλου με τον Κίλιαν Μέρφι και Β΄Ανδρικού ρόλου με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και καλύτερης μουσικής την οποία έχει συνθέσει ο Λούντβιχ Γιόρανσον. Ο Νόλαν κέρδισε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα για την σκηνοθεσία της ταινίας.
The #GoldenGlobes award for Best Picture – Musical/Comedy goes to... Poor Things! 📽️ pic.twitter.com/M8vPkC0Lgj— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024
Καλύτερο κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα της χρονιάς αναδείχθηκε η ταινία Μπάρμπι η οποία κέρδισε και το βραβείο για το Καλύτερο Τραγούδι «What Was I Made For?», των Billie Eilish & Finneas.
Φαβορί με εννέα και οχτώ υποψηφιότητες αντίστοιχα ήταν οι ταινίες «Barbie» και «Oppenheimer» ενώ το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου ακολουθούσε με επτά.
Σε τηλεοπτικές κατηγορίες, το «Succession» αναδείχθηκε καλύτερο δράμα. Το «The Bear», για τους αγώνες της ιδιοκτησίας ενός εστιατορίου, κέρδισε την καλύτερη τηλεοπτική κωμωδία.
Η λαμπερή τελετή ξεκίνησε την ετήσια σεζόν των βραβείων του Χόλιγουντ, η οποία κορυφώνεται με τα Oσκαρ στις 10 Μαρτίου, και συγκέντρωσε κορυφαίους σταρ για πρώτη φορά ύστερα από έξι μήνες απεργιών από ηθοποιούς και συγγραφείς το 2023.
Τις Χρυσές Σφαίρες παρουσίασε ο δημοφιλής Αμερικανός κωμικός Τζο Κόι.
Αναλυτικά η λίστα με τις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες και οι νικητές
Καλύτερη Δραματική ταινία
Ανατομία Μιας Πτώσης
Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού
Ο Μαέστρος (Maestro)
Οπενχάιμερ
Περασμένες Ζωές
Ζώνη Ενδιαφέροντος
Yorgos Lanthimos fangirling out on stage in his acceptance speech over Bruce Springsteen is so pure. #GoldenGlobes2024/ #GoldenGlobes pic.twitter.com/cyd0A3IDvA— Courtney Howard (@Lulamaybelle) January 8, 2024
👏 Congratulations to the Best Supporting Male Actor – Motion Picture winner Robert Downey Jr. for his role in Oppenheimer! #GoldenGlobes pic.twitter.com/8qVYgcI1R5— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024
Καλύτερη Κωμωδία ή μιούζικαλ
Air
American Fiction
Barbie
Τα Παιδιά του Χειμώνα
May December
Poor Things
Best Picture - Drama goes to Oppenheimer! 🎥✨ #GoldenGlobes pic.twitter.com/grh3FBzYso— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024
Καλύτερη Σκηνοθεσία
Μπράντλει Κούπερ (Ο Μαέστρος)
Γκρέτα Γκέργουιγκ Barbie
Γιώργος Λάνθιμος (Poor Things)
Κρίστοφερ Νόλαν (Οπενχάιμερ)
Μάρτιν Σκορσέζε (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)
Σελίν Σονγκ (Περασμένες Ζωές)
Congratulations on your 🏆 WIN 🏆 for Best Director – Motion Picture, Christopher Nolan!— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024
Watch the #GoldenGlobes LIVE on @CBS and @paramountplus NOW! pic.twitter.com/JH9i5iRpXd
Α’ Γυναικείος ρόλος σε Δραματική ταινία
Ανέτ Μπένινγκ, Nyad (Νταιάν Νάϊαντ)
Λίλι Γκλάντστοουν, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού
Σάντρα Χίλερ, Ανατομία Μιας Πτώσης
Γκρέτα Λι, Περασμένες Ζωές
Κάρι Μάλιγκαν, Ο Μαέστρος
Κέιλι Σπέινι, Priscilla
Α’ Γυναικείος ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ
Φαντάζια Μπαρίνο, The Color Purple
Τζένιφερ Λόρενς, Μαθήματα Αποπλάνησης
Νάταλι Πόρτμαν, May December
Μάργκο Ρόμπι, Barbie
Έμμα Στόουν, Poor Things
Β’ Γυναικείος ρόλος
Έμιλι Μπλαντ, Οπενχάιμερ
Ντανιέλ Μπρουκς, The Color Purple
Τζούλιαν Μουρ, Nyad
Τζούλιαν Μουρ, May December
Ρόζαμουντ Πάικ, Saltburn
Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ, Τα Παιδιά του Χειμώνα
Α’ Ανδρικός σε Δραματική Ταινία
Μπράντλεϊ Κούπερ, Ο Μαέστρος
Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού
Κόλμαν Ντομίνγκ, Rustin
Μπάρι Κίγκαν, Saltburn
Κίλιαν Μέρφι, Οπενχάιμερ
Άντριου Σκοτ, Άγνωστοι Μεταξύ Μας
Α’ Ανδρικός ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ
Νίκολας Κέιτζ, Ονειρικό Σενάριο
Τίμοθι Σαλαμέ, Γουόνκα
Ματ Ντέιμον, Air
Πολ Τζιαμάτι, Τα Παιδιά του Χειμώνα
Χοακίν Φοίνιξ, Ο Μπο Φοβάται
Τζέφρι Ράιτ, American Fiction
Β’ Ανδρικός ρόλος
Γουίλεμ Νταφόε, Poor Things
Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού
Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Οπενχάιμερ
Ράιαν Γκόσλινγκ, Barbie
Τσαρλς Μέλτον, May December
Μαρκ Ράφαλο, Poor Things
Καλύτερο Σενάριο
Barbie
Poor Things
Οπενχάιμερ
Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού
Περασμένες Ζωές
Ανατομία Μιας Πτώσης
Καλύτερη Μουσική
Poor Things
Οπενχάιμερ
Το Αγόρι κι ο Ερωδιός
Ζώνη Ενδιαφέροντος
Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνοσύμπαν
Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού
Καλύτερο Τραγούδι
«Addicted to Romance», Bruce Springsteen (She Came to Me)
«Dance the Night», Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson & Andrew Wyatt (Barbie)
«I’m Just Ken», Mark Ronson & Andrew Wyatt (Μπάρμπι [Barbie])
«Peaches», Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond & John Spiker (The Super Mario Bros. Move)
«Road to Freedom», Lenny Kravitz (Rustin)
«What Was I Made For?», Billie Eilish & Finneas (Barbie)
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Το Αγόρι κι ο Ερωδιός
Στο Στοιχείο Τους
Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνοσύμπαν
Suzume
The Super Mario Bros. Movie
Ευχή
Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία
Ανατομία Μιας Πτώσης (Γαλλία)
Io Capitano (Ιταλία)
Περασμένες Ζωές (ΗΠΑ)
Society of the Snow (Ισπανία)
Ζώνη Ενδιαφέροντος (Ηνωμένο Βασίλειο)
Κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα της χρονιάς
Μπάρμπι [Barbie]
Οι Φύλακες του Γαλαξία 3
John Wick: Chapter 4
Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση Μέρος Πρώτο
Όπενχάιμερ
Spider-Man: Across the Spider-Verse
Taylor Swift: The Eras Tour
The Super Mario Bros. Movie
Καλύτερη Δραματική Σειρά
1923
The Crown
The Diplomat
The Last of Us
The Morning Show
Succession
Καλύτερη Μιούζικαλ ή Κωμική Σειρά
Abbott Elementary
Barry
Jury Duty
Only Murders in the Building
Ted Lasso
The Bear
Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία
All the Light We Cannot See
Beef
Daisy Jones & the Six
Fargo
Fellow Travelers
Lessons in Chemistry
Α’ Δραματικός Γυναικείος ρόλος
Helen Mirren, 1923
Bella Ramsey, The Last of Us
Keri Russell, The Diplomat
Sarah Snook, Succession
Imelda Staunton, The Crown
Emma Stone, The Curse
Α’ Γυναικείος ρόλος σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία
Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)
Quinta Brunson (Abbott Elementary)
Elle Fanning (The Great)
Selena Gomez (Only Murders in the Building)
Natasha Lyonne (Poker Face)
Ayo Edebiri, The Bear
Α’ Γυναικείος ρόλος σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία
Riley Keough, Daisy Jones & The Six
Brie Larson, Lessons in Chemistry
Elizabeth Olsen, Love & Death
Juno Temple, Fargo
Rachel Weisz, Dead Ringers
Ali Wong, Beef
Α’ Δραματικός Ανδρικός Ρόλος
Brian Cox (Succession)
Kieran Culkin (Succession)
Gary Oldman (Slow Horses)
Pedro Pascal (The Last of Us)
Jeremy Strong (Succession)
Dominic West (The Crown)
Α’ Ανδρικός ρόλος σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία
Bill Hader (Barry)
Steve Martin (Only Murders in the Building)
Jason Segel (Shrinking)
Martin Short (Only Murders in the Building)
Jason Sudeikis (Ted Lasso)
Jeremy Allen White (The Bear)
Α’ Ανδρικός σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία
Matt Bomer, Fellow Travellers
Sam Claflin, Daisy Jones & The SIx
Jon Hamm, Fargo
Woody Harrelson, White House Plumbers
David Oyelowo, Lawmen: Bass Reeves
Steven Yeun, Beef
Β’ Γυναικείος ρόλος σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία
Elizabeth Debicki, The Crown
Abby Elliott, The Bear
Christina Ricci, Yellowjackets
J. Smith Cameron, Succession
Meryl Streep, Only Murders in the Building
Hannah Waddingham, Ted Lasso
Β’ Ανδρικός σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία
Billy Crudup (The Morning Show)
Matthew Macfadyen (Succession)
James Marsden (Jury Duty)
Ebon Moss-Bachrach (The Bear)
Alan Ruck (Succession)
Alexander Skarsgård (Succession)
Καλύτερη Ερμηνεία stand up κωμωδίας για την τηλεόραση
Ricky Gervais (Armageddon)
Trevor Noah (Where Was I)
Chris Rock (Selective Outrage)
Amy Schumer (Emergency Contact)
Sarah Silverman (Someone You Love)
Wanda Sykes (I’m an Entertainer).
