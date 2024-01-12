Ο δημοφιλής ηθοποιός Τζέισον Μομόα (Jason Momoa) αποκάλυψε ότι ζει στον δρόμο μετά το διαζύγιό του από τη Λίσα Μπονέ.

«Δεν έχω καν σπίτι αυτή τη στιγμή, ζω στον δρόμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωταγωνιστής του «Aquaman» στο «Entertainment Tonight».

Ο γοητευτικός ηθοποιός εξήγησε ότι εργάζεται για τη σειρά docuseries «On the Roam», η οποία παρακολουθεί τις συναντήσεις του με τεχνίτες, μουσικούς και αθλητές καθώς ταξιδεύει σε ολόκληρη την Αμερική.

«Βρίσκομαι πάντα σε αυτά τα περίεργα μέρη», είπε, προσθέτοντας ότι οι θαυμαστές του μένουν έκπληκτοι όταν τον βλέπουν. «Λατρεύω την ιδέα να είμαι με καθημερινούς ανθρώπους και να κάνω την τέχνη μου, που είναι η κινηματογράφηση, και στη συνέχεια να τους το δείχνω. Και έτσι, νομίζω ότι επειδή το έκανα αυτό για τόσο καιρό, απέκτησα περιέργεια γι' αυτό» ανέφερε στο τέλος ο Μομόα.

Το νέο πρότζεκτ κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιανουαρίου στο Max. Τέλος, ο 44χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο νομαδικός τρόπος ζωής του θα συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον, καθώς το επόμενο διάστημα θα πάει στη Νέα Ζηλανδία για να γυρίσει το «Minecraft».

Πηγή: skai.gr

