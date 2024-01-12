Mariska Hargitay: Συγκλονίζει η ηθοποιός του Law & Order – «Με βίασε φίλος μου»

Η δημοφιλής ηθοποιός Mariska Hargitay που έχουμε γνωρίσει από την αστυνομική τηλεοπτική σειρά «Law & Order: Special Victims Unit» αποκάλυψε μέσω του περιοδικού People πως έπεσε θύμα βιασμού από φίλο της όταν η ίδια ήταν 30 χρονών.

Η ηθοποιός εξήγησε πως δυσκολευόταν να επεξεργαστεί το τραυματικό περιστατικό και να το ονοματίσει 'βιασμό'. Ωστόσο μετά από πολλά χρόνια κατάφερε να το πει στους δικούς της ανθρώπους.

Η Hargitay, τέλος, αναφέρθηκε και στην δευτερογενής θυματοποίηση που πολλές φορές τραυματίζει βαθύτερα και στιγματίζει τα θύματα καθώς δεν υποστηρίζονται με τον τρόπο που θα έπρεπε.

«Ένας άντρας με βίασε στα 30 μου. Δεν ήταν καθόλου σεξουαλικό. Ήταν κυριαρχία και έλεγχος. Υπερβολικός έλεγχος. Ήταν φίλος. Μετά δεν ήταν. Δοκίμασα όλους τους τρόπους που ήξερα για να ξεφύγω από αυτό. Προσπάθησα να κάνω αστεία, να γίνω γοητευτική, να βάλω ένα όριο, να χρησιμοποιήσω τη λογική, να πω “όχι”. Μου άρπαξε τα χέρια και με κράτησε κάτω. Ήμουν τρομοκρατημένη. Δεν ήθελα να κλιμακωθεί σε βία. Τώρα ξέρω ότι ήταν ήδη σεξουαλική βία, αλλά φοβόμουν ότι θα γινόταν σωματικά βίαιος. “Πάγωσα”, μια συνηθισμένη αντίδραση στο τραύμα όταν δεν υπάρχει επιλογή διαφυγής. Βγήκα έξω από το σώμα μου», έγραψε

Έπειτα, εξομολογήθηκε πως προσπάθησε να “θάψει” αυτό που συνέβη. «Δεν μπορούσα να το επεξεργαστώ. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι συνέβη. Οπότε το “μπλόκαρα”. Τώρα τιμώ αυτό το κομμάτι: έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω για να επιβιώσω. Για πολύ καιρό, επικεντρώθηκα στη δημιουργία ενός ιδρύματος για να βοηθήσω τους επιζώντες κακοποίησης και σεξουαλικής βίας να θεραπευτούν. Έφτιαξα το Joyful Heart. Νομίζω ότι έπρεπε να δω πώς θα μπορούσε να θεραπευτεί κανείς από αυτό. Κοιτάζω πίσω στις ομιλίες μου όπου έλεγα: “Δεν είμαι επιζήσασα”. Δεν ήμουν αληθινή. Δεν έβλεπα έτσι τον εαυτό μου».

Η 60χρονη ηθοποιός τόνισε πως πολύς κόσμος θεωρεί ότι δεν υφίσταται βιασμός εάν γνωρίζεις τον θύτη, υπογραμμίζοντας πως αυτό είναι λάθος. Όπως είπε: «Τώρα μπορώ να δω καθαρά τι μου έγινε. Καταλαβαίνω τo τραύμα και το πώς σπάει το μυαλό και τη μνήμη μας. Γι’ αυτό έχω μιλήσει τόσο πολύ για τον βιασμό που γίνεται στο πλαίσιο μιας γνωριμίας, επειδή πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να σκέφτονται τον βιασμό ως έναν άντρα που πηδά μέσα από τους θάμνους. Αυτός ήταν ένας φίλος που πήρε μια μονομερή απόφαση»

«Θέλω να τελειώσει αυτή η βία. Η σεξουαλική βία υπάρχει επειδή υπάρχουν δομές εξουσίας που της επιτρέπουν να συμβεί. Αυτές οι δομές εξουσίας είναι τόσο διάχυτες που κανείς δεν είναι απρόσβλητος από αυτές. Αναπαράγουν σκέψεις όπως «μάλλον εγώ έκανα κάτι και το προκάλεσα αυτό». Και η κοινωνία μας συμφωνεί: «Ναι, εσύ το προκάλεσες». Αυτό είναι λάθος και πρέπει να αλλάξει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.