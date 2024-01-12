Τη νέα της σειρά εσωρούχων παρουσίασε η Rihanna δημοσιεύοντας σούπερ σέξι φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φορώντας κομμάτια από την συλλογή της.

Η 35χρονη τραγουδίστρια ανήρτησε τρείς φωτογραφίες φορώντας ροζ εσώρουχα τα οποία όπως έγραψε στη λεζάντα αποτελούν την τέλεια πρόταση για δώρο για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου στις 14 Φεβρουαρίου.

Όπως ήταν φυσικό τα σχόλια και τα likes που δέχτηκε ήταν αμέτρητα.

Η ανάρτησή της

