«Φωτιά στα κόκκινα» για τη Beyonce: Η σέξι καουμπόισσα είχε μια έκπληξη για τον Jay-Z

Η Beyonce «ανέβασε» τη θερμοκρασία στα ύψη, καθώς μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από το δείπνο της για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με τον σύζυγό της, Jay-Z.

Η 43χρονη σούπερ σταρ έβαλε «φωτιά στα κόκκινα», φορώντας μια μίνι φούστα και ένα βελούδινο καπέλο καουμπόισσας για τη βραδινή τους έξοδο. Ολοκλήρωσε τη σέξι εμφάνισή της με ασορτί κόκκινες γόβες και έδειχνε πραγματικά εντυπωσιακή…

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η διάσημη καλλιτέχνιδα μπαίνει στον κλάδο της περιποίησης μαλλιών με τη νέα της σειρά που ονομάζεται «Cécred». Η Beyonce δημοσίευσε στο Instagram τον Μάιο ότι η πρώτη της δουλειά ήταν να σκουπίζει το πάτωμα σε κομμωτήριο του Χιούστον, που άνοιξε η μητέρα της, με το όνομα «Headliners Hair Salon». Πρόσθεσε ότι το γκρουπ της, Destiny’s Child, ξεκίνησε να παίζει για πελάτες που έφτιαχναν τα μαλλιά τους στο κομμωτήριο.

«Είδα από πρώτο χέρι πως οι τρόποι που περιποιούμαστε τα μαλλιά μας μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την ψυχή μας», έγραψε πρόσφατα σε ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.