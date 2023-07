Harry Styles: Θαυμαστής του πέταξε αντικείμενο στη σκηνή την ώρα της συναυλίας – Τραυματίστηκε στο μάτι (video)

O Harry Styles τραυματίστηκε στο πρόσωπο από ένα ιπτάμενο αντικείμενο, ενώ βρισκόταν στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του «Love On Tour» στη Βιέννη της Αυστρίας, το Σάββατο 8 Ιουλίου 2023.

Ο τραγουδιστής του «As It Was», ο οποίος είχε τραυματιστεί από λουλούδια κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του τον περασμένο Ιούνιο, περπατούσε στη σκηνή όταν ένα αντικείμενο που πέταξαν θαυμαστές του τον βρήκε στο μάτι.

Δυστυχώς, τέτοια περιστατικά φαίνεται να συμβαίνουν όλο και πιο συχνά, με σταρ όπως η Bebe Rexha και η Ava Max να βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Styles ξαφνιάστηκε και αμέσως έβαλε το χέρι του στο πρόσωπό του.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5