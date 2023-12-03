Το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ έχι πλέον ο πρωταγωνιστής της κλασικής χριστουγενιάτικης ταινίας «Μόνος στο σπίτι», Μακόλεϊ Κάλκιν (Macaulay Culkin).

Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων που έγινε την Παρασκευή (1 Δεκεμβρίου), ο ηθοποιός εμφανίστηκε συγκινημένος έχοντας στο πλευρό του την αρραβωνιαστικιά του, επίσης ηθοποιό Μπρέντα Σονγκ, και τους δύο μικρούς τους γιους.

Η ηθοποιός Κάθριν Ό χάρα , η τηλεοπτική μαμά του Κάλκιν στην πρώτη ταινία και στη συνέχειά της "Home Alone 2: Lost in New York", ήταν επίσης παρούσα στην τελετή.

«Σε ευχαριστώ που συμπεριέλαβες εμένα, την ψεύτικη μαμά σου που σε άφησε μόνη στο σπίτι όχι μία, αλλά δύο φορές, για να μοιραστείς αυτή την ευτυχισμένη περίσταση. Είμαι τόσο περήφανη για σένα», είπε.



