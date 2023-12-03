Λογαριασμός
«Βόμβα» στη showbiz: Χώρισαν Ντούα Λίπα - Ρομέν Γαβράς

«Μετά από ένα καλοκαίρι αγάπης, η Ντούα και ο Ρομέν χώρισαν τους δρόμους τους» γιατί η ποπ σταρ θέλει να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην καριέρα της

Gavras Lipa

Μετά από μία παθιασμένη σχέση 8 μηνών με τον Ελληνογάλλο σκηνοθέτη Romain Gavras (Ρομέν Γαβράς)  – κατά την οποία η Dua Lipa περνούσε αρκετό καιρό στην Ελλάδα – το διάσημο ζευγάρι χώρισε. 

«Μετά από ένα καλοκαίρι αγάπης, η Ντούα και ο Ρομέν χώρισαν τους δρόμους τους» δήλωσε πηγή στη Sun. 

Η είδηση έσκασε σαν βόμβα στη showbiz καθώς, μόλις τον περασμένο Αύγουστε, η Dua Lipa γνώρισε τον 42χρονο φίλο της στους γονείς της, σε δείπνο στην Ίμπιζα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του ζευγαριού, αιτία του χωρισμού είναι η εργασιομανία της διάσημης τραγουδίστριας, η οποία θέλει να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην καριέρα της. 

Το ζευγάρι φαίνεται να έχει χωρίσει ήδη από τον περασμένο μήνα, όταν η 28χρονη κυκλοφόρησε το τελευταίο της single «Houdini», στο οποίο παραδέχεται ότι είναι λίγο...επιπόλαιη στις σχέσεις της..

