Μετά από μία παθιασμένη σχέση 8 μηνών με τον Ελληνογάλλο σκηνοθέτη Romain Gavras (Ρομέν Γαβράς) – κατά την οποία η Dua Lipa περνούσε αρκετό καιρό στην Ελλάδα – το διάσημο ζευγάρι χώρισε.
«Μετά από ένα καλοκαίρι αγάπης, η Ντούα και ο Ρομέν χώρισαν τους δρόμους τους» δήλωσε πηγή στη Sun.
Η είδηση έσκασε σαν βόμβα στη showbiz καθώς, μόλις τον περασμένο Αύγουστε, η Dua Lipa γνώρισε τον 42χρονο φίλο της στους γονείς της, σε δείπνο στην Ίμπιζα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του ζευγαριού, αιτία του χωρισμού είναι η εργασιομανία της διάσημης τραγουδίστριας, η οποία θέλει να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην καριέρα της.
Dua Lipa, 28, 'SPLITS from boyfriend Romain Gavras, 42, to focus on her music' after whirlwind romance https://t.co/S3oUWcpW2S pic.twitter.com/pf1Y0fi7D3— Daily Mail Online (@MailOnline) December 3, 2023
Το ζευγάρι φαίνεται να έχει χωρίσει ήδη από τον περασμένο μήνα, όταν η 28χρονη κυκλοφόρησε το τελευταίο της single «Houdini», στο οποίο παραδέχεται ότι είναι λίγο...επιπόλαιη στις σχέσεις της..
