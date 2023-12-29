Στημένο ήταν τελικά το βίντεο με την πρόταση γάμου στη Ρώμη, που είχε ατυχή κατάληξη και έγινε viral.

Ο λογαριασμός Herclueless στο TikTok που είχε ποστάρει το σχετικό κλιπ, με αναδημοσιεύσεις σε πολλά διεθνή ΜΜΕ, έκανε πριν από μερικές ώρες νέα ανάρτηση, αποκαλύπτοντας την αλήθεια.

Στο νέο βίντεο εμφανίζονται τέσσερα άτομα, δυο άνδρες και δύο γυναίκες.

«Η ομάδα πίσω από την ψεύτικη δημόσια πρόταση γάμου που τσάντισε 20 εκατομμύρια άτομα» αναφέρει η λεζάντα, επιβεβαιώνοντας την υποψία πολλών ότι η ρομαντική πρόταση γάμου με την ατυχή κατάληξη δεν ήταν παρά ένα καλογυρισμένο σκετσάκι.

Πηγή: skai.gr

