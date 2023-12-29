Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στημένο τελικά το βίντεο στο TikTok με την πρόταση γάμου στη Ρώμη που πήγε στραβά

Ο λογαριασμός Herclueless στο TikTok που είχε ποστάρει το σχετικό κλιπ, με αναδημοσιεύσεις σε πολλά διεθνή ΜΜΕ, έκανε πριν από μερικές ώρες νέα ανάρτηση, αποκαλύπτοντας την αλήθεια.

πρόταση γάμου

Στημένο ήταν τελικά το βίντεο με την πρόταση γάμου στη Ρώμη, που είχε ατυχή κατάληξη και έγινε viral.

Ο λογαριασμός Herclueless στο TikTok που είχε ποστάρει το σχετικό κλιπ, με αναδημοσιεύσεις σε πολλά διεθνή ΜΜΕ, έκανε πριν από μερικές ώρες νέα ανάρτηση, αποκαλύπτοντας την αλήθεια.

@herclueless Don’t be mad but if you know us, you should have seen it coming 😅 @herclueless #proposalvideo#proposalgonewrong#herclueless @herclueless ♬ underneath the tree - c ❣️

Στο νέο βίντεο εμφανίζονται τέσσερα άτομα, δυο άνδρες και δύο γυναίκες.

«Η ομάδα πίσω από την ψεύτικη δημόσια πρόταση γάμου που τσάντισε 20 εκατομμύρια άτομα» αναφέρει η λεζάντα, επιβεβαιώνοντας την υποψία πολλών ότι η ρομαντική πρόταση γάμου με την ατυχή κατάληξη δεν ήταν παρά ένα καλογυρισμένο σκετσάκι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρώμη πρόταση γάμου
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark