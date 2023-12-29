Στημένο ήταν τελικά το βίντεο με την πρόταση γάμου στη Ρώμη, που είχε ατυχή κατάληξη και έγινε viral.
Ο λογαριασμός Herclueless στο TikTok που είχε ποστάρει το σχετικό κλιπ, με αναδημοσιεύσεις σε πολλά διεθνή ΜΜΕ, έκανε πριν από μερικές ώρες νέα ανάρτηση, αποκαλύπτοντας την αλήθεια.
@herclueless Don’t be mad but if you know us, you should have seen it coming 😅 @herclueless #proposalvideo#proposalgonewrong#herclueless @herclueless ♬ underneath the tree - c ❣️
Στο νέο βίντεο εμφανίζονται τέσσερα άτομα, δυο άνδρες και δύο γυναίκες.
«Η ομάδα πίσω από την ψεύτικη δημόσια πρόταση γάμου που τσάντισε 20 εκατομμύρια άτομα» αναφέρει η λεζάντα, επιβεβαιώνοντας την υποψία πολλών ότι η ρομαντική πρόταση γάμου με την ατυχή κατάληξη δεν ήταν παρά ένα καλογυρισμένο σκετσάκι.
