Chiara Ferragni: Η αυτοκρατορία της καταρρέει μετά την ψεύτικη φιλανθρωπική της καμπάνια

Αφού έχτισε μια κερδοφόρα αυτοκρατορία πάνω στην εικόνα της, η Chiara Ferragni πλέον τη βλέπει να καταρρέει… Αιτία; Η ψεύτικη φιλανθρωπική καμπάνια, για την οποία της επιβλήθηκε πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ για «εσφαλμένες εμπορικές πρακτικές» και την ανάγκασε να ζητήσει συγγνώμη μέσω ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πέρυσι, η influencer συνεργάστηκε με την εταιρεία ζαχαρωτών Balocco για να λανσάρει ένα pandoro (ένα τυπικό χριστουγεννιάτικο κέικ) με το λογότυπο της Ferragni, στην τιμή των 9 ευρώ (σχεδόν 10 δολάρια), τριπλάσια από την τιμή που, συνήθως, πωλείται. Στο κουτί του προϊόντος αναγραφόταν ότι κάποια από τα έσοδα θα πήγαιναν στο παιδιατρικό νοσοκομείο Regina Margherita στο Τορίνο, αλλά στην πραγματικότητα, η δωρεά, ύψους 50.000 ευρώ, είχε ήδη γίνει μόνο από τη Balocco πριν καν βγουν προς πώληση, και η διάσημη influencer τσέπωσε 1 εκατ. ευρώ από τη συγκερκιμένη καμπάνια.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram -το κοινωνικό δίκτυο που την ανέδειξε και στο οποίο καθημερινά προωθεί τις δικές της και άλλες μάρκες, καθώς επιδεικνύει την πολυτελή ζωή της- η Ferragni ζήτησε συγγνώμη για το «επικοινωνιακό λάθος» που έκανε σχετικά με το pandoro και ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει τα χρήματα που είχε πάρει στο νοσοκομείο του Τορίνο. Αυτή είναι η τελευταία ανάρτηση στον λογαριασμό της, όπου επικρατεί εδώ και μέρες μια ασυνήθιστη… σιωπή.

Ωστόσο, η «καταιγίδα» κάθε άλλο παρά υποχώρησε, αλλά εντάθηκε, και η Ιταλίδα influencer βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα που απειλεί την αυτοκρατορία των 30 εκατ. followers της. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό πλήγμα για τη Ferragni, η οποία είχε συνηθίσει να βρίσκεται σε σταθερή άνοδο στο τιμόνι μιας καλολαδωμένης μηχανής, συγκεντρώνοντας συνεργασίες και χορηγίες που το 2022 της απέφεραν κέρδη άνω των 10 εκατ. δολαρίων!



Αυτές τις μέρες έρχονται στο φως και άλλες περιπτώσεις αμφιβόλου αξίας φιλανθρωπικών εκστρατειών, αρκετοί χορηγοί και εταιρείες αποσύρονται από τις συνεργασίες τους, η ίδια βιώνει τη μεγαλύτερη απώλεια ακολούθων από τότε που απογειώθηκε η καριέρα της ως influencer και οι κινήσεις της ερευνώνται από το νόμο.

Ψυχρολουσία, λοιπόν, για την 36χρονη επιχειρηματία που ξεκίνησε το μπλογκ μόδας, The Blonde Salad, το 2009, έκανε μια περιουσία, έγινε αντικείμενο μελέτης ενός μεταπτυχιακού στο Harvard Business School και η οποία, μέχρι τώρα, είχε μετατρέψει σε χρυσό ό,τι άγγιζε - όπως τα μπουκάλια νερού που πουλάει με το λογότυπό της για 8 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, η εισαγγελία ερευνά δύο καμπάνιες με πασχαλινά αυγά, που πωλήθηκαν το 2021 και το 2022 από την εταιρεία Dolci Preziosi, τυλιγμένα στο κλασικό ροζ χρώμα της και με το λογότυπό της, τα οποία υπόσχονταν να συνεισφέρουν σε ένα φιλανθρωπικό έργο υπέρ της ένταξης παιδιών με αυτισμό. Ενώ η καμπάνια συγκέντρωσε περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ, διαπιστώθηκε ότι η δωρεά ανήλθε σε μόλις 36.000 ευρώ. Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν επρόκειτο για μια εμπορική επιχείρηση «μεταμφιεσμένη» σε φιλανθρωπική.

Παρόλο που ο «στρατός» των ακολούθων της είναι, πραγματικά, μεγάλος, φτάνοντας σχεδόν τα 30 εκατ. σε όλο τον κόσμο, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης Balocco, η Ιταλίδα έχασε περίπου 90.000 followers!

Τα σχόλια που αφήνουν οι χρήστες στις τελευταίες αναρτήσεις της είναι αρνητικά, ειδικά στην ενότητα των εμπορικών συνεργασιών, όπου διαφημίζει διάφορες μάρκες. Οι επισημάνσεις αυτές είναι σημαντικές, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της αυτοκρατορίας της Ferragni.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τέτοια αναταραχή στην Ιταλία που, εκτός από το γεγονός ότι προβάλλεται σε περίοπτη θέση σε περιοδικά και εφημερίδες -και όχι μόνο- έχει αγγίξει και το πεδίο της πολιτικής.

Ακόμη και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιτέθηκε στην influencer σε μια από τις ομιλίες της (χωρίς να την αναφέρει ευθέως). Ενώ η πολιτικός υπογράμμισε τις δραστηριότητες της κυβέρνησης κατά το περασμένο έτος και επέκρινε την αντιπολίτευση, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της Ferragni: «Τα αληθινά πρότυπα δεν είναι οι influencers που βγάζουν χρήματα φορώντας ρούχα ή δείχνοντας τσάντες, ή ακόμα και προωθώντας πολύ ακριβά κέικ με τα οποία κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι θα κάνουν φιλανθρωπία», είπε η πρωθυπουργός σε εκδήλωση που διοργάνωσε η νεολαία του κόμματός της.

Η Chiara Ferragni δεν απάντησε στην προσβολή, αλλά ο ράπερ Fedez, σύζυγος της influencer, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θεωρεί περίεργο που η Μελόνι επέλεξε να επιτεθεί σε όσους εργάζονται στο διαδίκτυο αντί να επικεντρωθεί σε πολιτικά ζητήματα. «Μίλησε για την ανεργία των νέων; Μίλησε για τη δημοσιονομική πίεση της χώρας; Όχι…», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο σύζυγός της.

Πηγή: skai.gr

