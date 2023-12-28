Η Bianca Gascoigne ανακοίνωσε ότι αρραβωνιάστηκε τον Aaron Wright.

H 37χρονη σταρ παιχνιδιών ριάλιτι 37 ετών, μοιράστηκε ένα γλυκό οικογενειακό στιγμιότυπο στο Instagram την Πέμπτη, αφού ο Άαρον της έκανε την πρόταση κατά τη διάρκεια πολυτελών διακοπών στην Ταϊλάνδη.

Η Μπιάνκα καμάρωνε στην φωτογραφία επιδεικνύοντας την απίστευτη σιλουέτα της, φορώντας μπεζ μπικίνι δείχνοντας στους θαυμαστές της το εκθαμβωτικό διαμαντένιο δαχτυλίδι της.

Εν τω μεταξύ, ο Aaron με κάσουαλ ντίσιμο, κομψός με πουκάμισο που «έκανε νερά» στο χρώμα του λευκού ενώ αγκαλιάζει την κόρη τους Blake Sunshine.

«Η Forever έχει ένα ωραίο δαχτυλίδι», γράφει στην λεζάντα της φωτογραφίας η Μπιάνκα.

Θαυμαστές και διάσημοι φίλοι, έσπευσαν στην ενότητα σχολίων για να συγχαρούν το ζευγάρι.

Η Bianca γνώρισε τον σύντροφό της, μεσίτη πολύτιμων μετάλλων Arron, τον Αύγουστο του 2021 και οι δυο τους ανακοίνωσαν επίσημα ότι ήταν μαζί τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Γνωστοποίησαν πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί τον Αύγουστο, δημοσιεύοντας ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο με τον φίλο της να έχει τροποποιήσει την αφίσα από τη ρομαντική κωμωδία Knocked Up.

Στη συνέχεια, η Bianca ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι γεννήσε μοιράζοντας μια συλλογή από γλυκά στιγμιότυπα.

Στη λεζάντα έγραψε « Η μικρή μας Blake Sunshine».

