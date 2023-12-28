Ας παραδεχτούμε ομόφωνα πως ο καθένας μας είναι «οκ» με πράγματα διαφορετικά. Κάτι που ακούγεται ωραίο στα δικά μου αυτιά, πιθανόν εσένα να σε βγάζει εκτός εαυτού. Και αντίστοιχα, κάτι που με πειράζει έντονα εμένα, μπορεί να φαίνεται κυριολεκτικά αδιάφορο σε σένα.

Το 2024 είναι ένα βήμα πιο κοντά από ποτέ και εγώ σκέφτηκα πως αν θέλουμε να αποχαιρετήσουμε σωστά το 2023, τότε θα πρέπει να ξορκίσουμε και κάποιες ατάκες που ακούσαμε στο παρελθόν αλλά συνεχίζουμε να ακούμε μέχρι σήμερα. Είτε από φίλους, είτε από γνωστούς, είτε από συγγενείς, είτε στην πιο εύκολη περίπτωση από αγνώστους.

Τι λες αυτές οι ατάκες να γίνουν δρόμος για να περάσουμε σε ένα καλύτερο «εμείς» και όχι ένα εμπόδιο για να σαμποτάρουμε τον ίδιο μας τον εαυτό;

Καμία ατάκα στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να έχει τη δύναμη να μας στενοχωρεί, αφού όλα ξεκινάνε και τελειώνουν από «μέσα» προς τα «έξω». Αυτό είναι το υγιές, άλλωστε, και όχι το αντίθετο.

Πότε θα κάνεις παιδί; Άντε κάντε ένα παιδάκι. Πώς αδυνάτισες έτσι; Δεν τρως τίποτα; Πήγαινε να μιλήσεις με την οικογένειά σου. Υπάρχει πρόβλημα δεν το βλέπεις; Εκείνοι θα σε βοηθήσουν και πρέπει να ξέρουν τα πάντα. Και τι είμαι εγώ; Κανένας gay; Δεν έχω πρόβλημα με τη LGBTQ κοινότητα, αρκεί να μην… Ο όρος γυναικοκτονία δεν είναι σωστός. Ευθύνονται και οι γυναίκες σε πολλά, ας σταματήσουμε να θυματοποιούμε συνεχώς τις γυναίκες. Η άποψη σου είναι λάθος, απορώ πώς γίνεται να έχεις αντίθετη γνώμη από όλους μας. Φοβάμαι μην με σχολιάσουν στη γειτονιά, δεν γίνεται να το πω. Πρέπει να κάνω σχέση οπωσδήποτε για να εκπληρώσω έναν ακόμη στόχο μου. Θα χώριζα, αλλά τα παιδιά μου τι φταίνε να μεγαλώσουν χωρίς μάνα ή πατέρα; Θα μείνουμε μαζί για το «καλό» των παιδιών. Αν συνεχίσεις να συμπεριφέρεσαι όπως θες, θα χωρίσουμε. Για να είναι single τόσο καιρό, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά μαζί της/του. Βοηθάτε τα ζώα, τους άστεγους, τους μετανάστες για τον Έλληνα όμως δεν βλέπω να έρχεται έτσι άσπρη μέρα. Έβαλες κιλά; Σε θυμάμαι πολύ πιο αδύνατο. Εσύ πότε θα παντρευτείς; Περνάνε τα χρόνια. Πώς κάνεις έτσι για έναν σκύλο; Δεν είναι σαν τους ανθρώπους. Αν σε απάτησε μια φορά θα σου την κάνει ξανά. Όλοι οι άνδρες είναι ίδιοι. Να βρεις ένα καλό παιδί να αποκατασταθείς. «Τα 'θελε και τα 'παθε». Δεν άρεσε στον σύντροφο μου οπότε θα κάνω ότι αρέσει σε εκείνον/εκείνη. Η γυναίκα κρατάει ένα σπίτι. Η ισότητα των δυο φύλων θα μας φάει. Ότι και να σου έχουν κάνει, δεν παύουν να είναι γονείς σου. Δεν υπάρχουν φιλίες στις μέρες μας. Υπερισχύει το συμφέρον. Αφού δεν τα βγάζει πέρα, γιατί δεν πάει να πιάσει κι άλλη δουλειά; Εγώ στην ηλικία σου είχα κάνει τα διπλά από σένα. Τι θα πει έχεις κατάθλιψη; Θα σου περάσει δεν είναι κάτι. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Εγώ στη θέση σου θα τα έκανα όλα διαφορετικά. Και εμείς ερωτευτήκαμε, δεν κάναμε έτσι.

