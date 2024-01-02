Η Έμα Στόουν, καλεσμένη στην εκπομπή «The Graham Norton Show», αποκάλυψε πόσες φορές έχει απολαύσει την φίλη της Τέιλορ Σουίφτ κατά την διάρκεια της περιοδείας της «Eras Tour».

«Τρεις, μέχρι στιγμής», είπε χαρακτηριστικά ενώ ανέφερε ότι η φιλία τους ξεκίνησε το 2008. «Συναντηθήκαμε στα Βραβεία Νέων του Χόλιγουντ (Young Hollywood Awards) στο Λος 'Αντζελες και από τότε κρατήσαμε επαφή και γίναμε πολύ καλές φίλες», συνέχισε η πρωταγωνίστρια του Γ. Λάνθιμου λέγοντας παράλληλα ότι παρακολούθησε την πρώτη συναυλία της περιοδείας της τον περασμένο Μάρτιο, η οποία έλαβε χώρα στη γενέτειρά της, το Γκλέντεϊλ της Αριζόνα.

Mark Ruffalo and Emma Stone introducing the #PoorThings on The Graham Norton Show. ☺️ pic.twitter.com/d17T8hByWX — Mark Ruffalo China (@ruffalochina) January 1, 2024

«Αυτό που ήταν πολύ ξεχωριστό στην πρώτη συναυλία ήταν ότι δεν είχα ιδέα για το τι θα ακολουθούσε», συμπλήρωσε η Στόουν προσθέτοντας ότι η Σουίφτ συνεργάστηκε με τη χορογράφο Μάντι Μουρ με την οποία είχε δουλέψει η ίδια στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «La La Land». «Ήταν ένα σωρό υπέροχα πράγματα που ενώθηκαν όλα μαζί και ήταν απίστευτο να τα βλέπεις», ανέφερε.

Όταν ο παρουσιαστής Γκρέιαμ Νόρτον τη ρώτησε αν επιβεβαιώνει τη φήμη ότι το τραγούδι της Σουίφτ «When Emma Falls in Love» γράφτηκε για την ίδια, εκείνη απάντησε...«πρέπει να ρωτήσετε την ίδια».

Emma talking about meeting Taylor Swift, going to The Eras Tour 3 times (so far) and Taylor’s song “When Emma Falls in Love” on the Graham Norton Show pic.twitter.com/t9ADSMIEwk — emma stone daily (@stonesdaily) January 1, 2024

Όπως αναφέρει το People, το «When Emma Falls in Love» πιστεύεται ότι αφορά τη σχέση της Στόουν με τον Αμερικανό ηθοποιό Κίραν Κάλκιν (Kieran Culkin), με τον οποίο έβγαινε για ένα χρόνο το 2010.

Η Σουίφτ σπάνια αποκαλύπτει την έμπνευσή της. Ωστόσο, όταν το ερμήνευσε ζωντανά στη συναυλία της στο Κάνσας Σίτι τον Ιούλιο, ανέφερε ότι το έχει γράψει για μία από τις καλύτερες φίλες της, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

