Η ανάρτηση της Μαρίας Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Σ' αγαπώ»

Tα συναισθήματά της για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη θέλησε να εξωτερικεύσει με ανάρτησή της στο instagram η Μαρία Σάκκαρη.

Η Μαρία Σάκκαρη αφού ανέβασε μία φωτογραφία που είναι οι δυο τους έγραψε «σ’ αγαπώ» χρησιμοποιώντας τα αρχικά των λέξεων στα αγγλικά, συνοδευόμενο από πολλές πολύχρωμες καρδιές.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στο τένις βρίσκεται στην Αυστραλία, για να αντιμετωπίσει τη Ντανιέλα Σεγκέλ από τη Χιλή, στην πρώτη «μάχη» της Εθνικής Ελλάδας για το United Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.