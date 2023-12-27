Η Emma Stone ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των ηθοποιών, που ήταν αρκετά τυχεροί, ώστε να υποδυθούν πολλούς διαφορετικούς ρόλους (The Amazing Spider-Man, La-La-Land, Cruella, Maniac). Σύμφωνα με την ίδια, όμως, όσο διαφορετικοί κι αν ήταν μεταξύ τους αυτοί οι ρόλοι, κανένας από αυτούς δεν μοιάζει σε τίποτα με τον χαρακτήρα της Bella Baxter, της ηρωίδας που υποδύεται στη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Poor Things».

Ηθοποιός και σκηνοθέτης διατηρούν μια φιλική σχέση, η οποία, απ’ ότι φαίνεται, μεταφράζεται και σε μια καλή επαγγελματική συνεργασία. Αυτή είναι η δεύτερη δουλειά που κάνουν μαζί, καθώς συναντήθηκαν για πρώτη φορά κινηματογραφικά στο «The Favourite» του 2018. O Λάνθιμος είναι γνωστός για τις ιδιαίτερες ταινίες του, εντυπωσιάζοντας κάθε φορά, με κάθε νέα δουλειά του. Οι ιδιαίτερες ταινίες, όμως, συντίθενται από απαιτητικούς ρόλους. Η νέα ταινία, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Alasdair Gray, θυμίζει λίγο τον «Frankenstein» της Mary Shelley, αποσυντεθειμένο και δημιουργημένο ξανά, μέσα από μια νέα οπτική.

Στη νέα ταινία μεγάλου μήκους, ο σκηνοθέτης και το καστ προσπαθούν να εξηγήσουν ποια είναι η Bella Baxter – τόσο ως «πείραμα», όσο και ως γυναίκα. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός φοιτητή ιατρικής στο βικτοριανό Λονδίνο, του Μαξ ΜακΚάντλς, ο οποίος γίνεται βοηθός του χειρουργού δρ. Γκόντγουιν Μπάξτερ και τότε γνωρίζει και ερωτεύεται μια νεαρή γυναίκα, την Μπέλα, η οποία έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: Η ευφυΐα της αναπτύσσεται εντυπωσιακά γρήγορα. Ο γιατρός του αποκαλύπτει ότι έσωσε μια έγκυο γυναίκα που αυτοκτόνησε, αντικαθιστώντας τον εγκέφαλό της με αυτόν του ζωντανού μωρού της.

Η Stone αποκάλυψε ότι όταν εκείνη και ο Λάνθιμος άρχισαν να μιλούν για το Poor Things το 2017, της κίνησε το ενδιαφέρον να υποδυθεί μια γυναίκα με «ένα ολοκαίνουργιο μυαλό». «Ήθελα να παίξω την Μπέλα, γιατί ένιωθα ότι είναι ένας ρόλο που μιλά για την αποδοχή του τι είναι να είσαι γυναίκα, ελεύθερη, τι σημαίνει να έχεις αυτοπεποίθηση, αλλά και να είσαι λίγο σαστισμένη με τον κόσμο», εξομολογήθηκε. «Είναι ένας απίστευτα δύσκολος ρόλος, ίσως ο δυσκολότερος που έχω αναλάβει», πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Το να δουλέψω με την Emma ήταν ο λόγος για τον οποίο ήταν τόσο συναρπαστική για μένα η δημιουργία αυτής της ταινίας. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει χωρίς αυτήν», δήλωσε από την πλευρά του ο σκηνοθέτης.

