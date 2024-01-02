Jeremy Renner: Η 10χρονη κόρη του είναι ο λόγος που επέζησε μετά το ατύχημα

Ακριβώς ένα χρόνο αφότου παραλίγο να καταπλακωθεί από εκχιονιστικό μηχάνημα, ο Jeremy Renner αποκαλύπτει ότι η 10χρονη κόρη του Ava είναι ο λόγος που επέζησε. Ο 52χρονος ηθοποιός βρισκόταν στην ιδιοκτησία του στη λίμνη Tahoe όταν τον παρέσυρε ένα τεράστιο εκχιονιστικό μηχάνημα 14.000 κιλών.

Το τραγικό ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 30 σπασμένα κόκαλα, έναν κατεστραμμένο πνεύμονα και αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο σταρ των Avengers δημοσίευσε στο Instagram την Πρωτοχρονιά - ακριβώς ένα χρόνο μετά το ατύχημα – μια φωτογραφία με την κόρη του, η οποία τον βοήθησε στην ανάρρωσή του.

Μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο που έφτιαξε με την κόρη του και περιλαμβάνει το τραγούδι «Wait» από το επερχόμενο άλμπουμ του, «Love and Titanium», το οποίο κάνει ντεμπούτο στις 19 Ιανουαρίου.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει μια φωτογραφία του Renner να αγκαλιάζει την κόρη του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, καθώς εκείνη φοράει μια τιάρα Happy New Year 2024.

«Η κόρη μου βοήθησε στην ανάρρωσή μου. Της ζήτησα να με περιμένει. Την είδα για πρώτη φορά στις 14 Ιανουαρίου όταν έφτασα στο σπίτι», έγραψε ο ηθοποιός.

«Καθώς γινόμουν καλύτερα, εκείνη, επίσης, αισθανόταν καλύτερα, και ήταν λιγότερο φοβισμένη. Απλώς δεν υπάρχει καλύτερο κίνητρο για να αναρρώσεις από το να θεραπεύσεις την οικογένεια και τους φίλους σου». Και πρόσθεσε: «Με ευγνωμοσύνη πάντα, σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και την υποστήριξή σας».

Ο Renner ανακοίνωσε για πρώτη φορά το άλμπουμ με μια ανάρτηση στο Instagram τον Οκτώβριο του 2023, η οποία αποκάλυψε το εξώφυλλο του άλμπουμ.

