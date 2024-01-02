Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024

Κριός

Υπάρχει μια σύμπνοια τόσο στο εργασιακό όσο και στο οικογενειακό σας περιβάλλον, κάτι που θα κάνει την μέρα σας πιο ξεκούραστη και τις προσπάθειες σας πιο αποτελεσματικές. Η έλλειψη ρευστού που μπορεί να έχετε σήμερα είναι απλά ένα παροδικό γεγονός και δεν θα πρέπει να το αφήσετε να σας αγχώσει και σας χαλάσει την μέρα.

Ταύρος

Προσοχή στις σοβαρές συζητήσεις. Η μέρα απαιτεί προσεκτικό χειρισμό των θεμάτων που σας απασχολούν. Μην αγνοείτε την πραγματικότητα Θα πρέπει να είστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνετε και να μην διασπώνται η προσοχή και οι δυνάμεις σας σε πολλαπλές αρμοδιότητες ή εργασίες. Έτσι διασφαλίζετε καλύτερη ταχύτητα διεκπεραίωσης αλλά και καλύτερη ποιότητα.

Δίδυμοι

Αναζητάτε απαντήσεις και λύσεις σε θέματα που σας απασχολούν. Έχετε βραχυκυκλώσει και βρίσκεστε σε αδιέξοδο, η απαντήσεις όμως κρύβονται μέσα σας. Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και τα επιτεύγματα σας, με το να μην αφήνετε στους γύρω σας να σας κατευθύνουν στις επιλογές σας, μια και είστε άτομο ευεπηρέαστο σε στιγμές. Η διαίσθηση σας μπορεί να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια…

Καρκίνος

Είναι μια μέρα που αισθάνεστε δυναμικοί και αισιόδοξη. Κάποια δουλειά που σας είχαν αναθέσει ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μπορείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την επιτυχία σας. Οικογενειακά θέματα θα βρίσκονται στο προσκήνιο, από τα οποία θα πάρετε μια έκπληξη και μια μεγάλη χαρά! Όπως και να ήταν η εργασιακή σας μέρα, το βράδυ θα σας θα σας αποζημιώσει…

Λέων

Από αισθηματικής πλευράς η ατμόσφαιρα αρχίζει και γίνεται πιο ξεκάθαρη. Μην αφήσετε τις προοπτικές που θα σας παρουσιαστούν στον αισθηματικό και στον επαγγελματικό τομέα ανεκμετάλλευτες. Προς το βράδυ η μέρα γίνεται κάπως απατηλή και υπάρχει κίνδυνος να μαλώσετε με τρίτους εξαιτίας ξαφνικών παρεξηγήσεων.

Παρθένος

Εντάσεις και διαπληκτισμοί δημιουργούν ένα καθόλου ευχάριστο περιβάλλον, τόσο σε φιλικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Κρατήσετε την ψυχραιμία σας, γιατί μέσα από την ένταση δεν μπορούν να γεννηθούν λύσεις. Μην κατατρώγεστε με τα μικρά και ασήμαντα της καθημερινότητας σας. Ανανεωθείτε ψυχικά ή ανανεώστε τον χώρο σας κάνοντας κάποιες εικαστικές παρεμβάσεις για να αισθανθείτε καλύτερα και να αποσπάσετε την προσοχή σας.

Ζυγός

Αισθάνεστε ασφαλείς στην δουλειά αλλά και στο σπίτι, κάτι που είχατε να αισθανθείτε εδώ και αρκετούς μήνες. Είστε καχύποπτοι και επιμένετε να προσπαθείτε να εκμαιεύσετε μυστικά από τους γύρω σας ή από τον σύντροφό σας. Δεν πρόκειται όμως να συμβεί, οπότε μην ταλαιπωρείτε χωρίς λόγο την ψυχή σας. Επενδύστε όλα αυτή την θετική σας ενέργεια σε κάτι που θα μπορούσε να σας ωφελήσει πραγματικά…

Σκορπιός

Έχετε την εύνοια των συνεργατών σας ή κάποιου αγαπημένου προσώπου, που θα σας βοηθήσει να στηρίξετε τα σχέδια σας σε γερές βάσεις. Αισθηματικά, ευνοείται η σταθεροποίηση του δεσμού σας. Αφήστε τις σκληράδες και πλησιάστε τον σύντροφο σας. Άκρως συναισθηματική μέρα, ευνοούνται οι σχέσεις, ενώ υπάρχει αρμονία στον εργασιακό σας χώρο

Tοξότης

Κάτι έχει σπάσει μέσα σας σήμερα αναφορικά με τον σύντροφό σας. Αισθάνεστε απογοητευμένοι και προδομένοι και δεν έχετε διάθεση να κάνετε το παραμικρό… Ένα έντονο αίσθημα κόπωσης θα σας κατακλύσει και θα έχετε την διάθεση να αποτραβηχτείτε από κάθε είδους υποχρεώσεων και να ηρεμήσετε. Εάν είστε σε θέση να το κάνετε θα σας κάνει καλό…

Αιγόκερως

Σας ταλαιπωρεί μια ηττοπάθεια και ένας πεσιμισμός που δεν σας αφήνει να κάνετε τα επόμενα σας βήματα ούτε σε προσωπικό, ούτε και σε επαγγελματικό επίπεδο. Καιρός να ξεφύγετε από τον φαύλο κύκλο και να χαράξετε νέα πορεία. Κάποιες μέρες νοιώθετε έντονη απογοήτευση και κούραση με τις συνεχείς προσπάθειες σας. Σήμερα όμως θα πρέπει να αφήσετε τα αρνητικά συναισθήματα στην άκρη και να κοινωνικοποιηθείτε!

Υδροχόος

Έχετε πολύ και δημιουργική ενέργεια και είναι η ιδανική μέρα να διεκπεραιώσετε υποθέσεις που χρονίζουν. Από την βιασύνη σας όμως κινδυνεύετε να κάνετε λανθασμένες κινήσεις. Μπορείτε να καταγράψετε επιτυχία στην νέα επιχειρηματική σας προσπάθεια ή στην νέα δουλειά που ξεκινάτε, αρκεί να καταφέρετε να θέσετε υπό έλεγχο την ισχυρογνωμοσύνη σας…

Ιχθείς

Ο σκοπός της ζωής δεν πρέπει να είναι τα χρήματα. Άλλωστε κανείς δεν είχε ποτέ αρκετά, όσα και να έχει αποκτήσει. Επικεντρωθείτε στα πραγματικά σημαντικά της ζωή. Συναισθηματική φόρτιση θα έχει η σημερινή μέρα για σας. Θα μπορούσε να αφορά ένα βαθύτερο συναισθηματικό δέσιμο με το ταίρι σας, με αφορμή κάποιο συμβάν ή και μια φιλία που εξελίσσεται και βαθαίνει.

