Ο Bruce Willis γιόρτασε τα 69α γενέθλιά του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της πρώην συζύγου του Demi Moore.

Η 61χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες -νέες και παλιές- με εκείνη και τον ηθοποιό. Μάλιστα, στη μία φωτογραφία ο Bruce Willis φαίνεται να παίζει με την εγγονή του Louetta, το πρώτο παιδί της κόρης τους Rumer. Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Χρόνια πολλά Bruce Willis. Σε αγαπάμε και είμαστε ευγνώμονες για σένα».

Η σύζυγός του, Emma Heming Willis, γιόρτασε επίσης την ημέρα της γέννησής του με μια εγκάρδια ανάρτηση στο Instagram.

Bruce Willis ex Demi Moore wishes the action icon a very happy 69th birthday with some new snaps: 'We love you and are so grateful for you' https://t.co/t2Bbh8H65H pic.twitter.com/eroxvdh4ee — Daily Mail Online (@MailOnline) March 20, 2024

«Ακριβώς όπως κι εσείς, απλά τον λατρεύουμε», έγραψε στο Instagram. «Αυτό που μπορεί να μην ξέρετε, αλλά ίσως μπορείτε να φανταστείτε, ότι το να είσαι τυλιγμένη στην αγκαλιά του είναι το ασφαλέστερο μέρος σε ολόκληρο τον κόσμο.

Είναι ένας ευγενικός άνθρωπος. Με τόση αγάπη να δώσει και να μοιραστεί. Αυτό είναι που βλέπω. Μπορώ να σας πω ότι είναι τόσο αγνός και τόσο καλός. Είσαι το δώρο που συνεχίζει να δίνει».

Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο του συζύγου της, που χαμογελούσε ικανοποιημένος, καθώς κρατούσε στην αγκαλιά του ένα παιδί. Η μικρή θα μπορούσε να είναι μία από τις κόρες του.

Emma Heming Willis celebrates husband Bruce Willis' 69th birthday with sweet tribute to actor amid dementia battle: 'We simply adore him' https://t.co/YTCBFwvEP1 pic.twitter.com/zuWqC3V8zS — Daily Mail Online (@MailOnline) March 19, 2024

Πηγή: skai.gr

