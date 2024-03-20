Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Bruce Willis: Η οικογένειά του γιορτάζει τα 69α γενέθλιά του εν μέσω της μάχης του με την άνοια

Η σύζυγός του, Emma Heming Willis, γιόρτασε επίσης την ημέρα της γέννησής του με μια εγκάρδια ανάρτηση στο Instagram

Bruce Willis

Ο Bruce Willis γιόρτασε τα 69α γενέθλιά του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της πρώην συζύγου του Demi Moore.

Bruce Willis

Η 61χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες -νέες και παλιές- με εκείνη και τον ηθοποιό. Μάλιστα, στη μία φωτογραφία ο Bruce Willis φαίνεται να παίζει με την εγγονή του Louetta, το πρώτο παιδί της κόρης τους Rumer. Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Χρόνια πολλά Bruce Willis. Σε αγαπάμε και είμαστε ευγνώμονες για σένα».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Bruce Willis

Η σύζυγός του, Emma Heming Willis, γιόρτασε επίσης την ημέρα της γέννησής του με μια εγκάρδια ανάρτηση στο Instagram.

«Ακριβώς όπως κι εσείς, απλά τον λατρεύουμε», έγραψε στο Instagram. «Αυτό που μπορεί να μην ξέρετε, αλλά ίσως μπορείτε να φανταστείτε, ότι το να είσαι τυλιγμένη στην αγκαλιά του είναι το ασφαλέστερο μέρος σε ολόκληρο τον κόσμο.

Είναι ένας ευγενικός άνθρωπος. Με τόση αγάπη να δώσει και να μοιραστεί. Αυτό είναι που βλέπω. Μπορώ να σας πω ότι είναι τόσο αγνός και τόσο καλός. Είσαι το δώρο που συνεχίζει να δίνει».

Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο του συζύγου της, που χαμογελούσε ικανοποιημένος, καθώς κρατούσε στην αγκαλιά του ένα παιδί. Η μικρή θα μπορούσε να είναι μία από τις κόρες του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Bruce Willis γενέθλια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark