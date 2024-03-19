Η Tallulah Willis αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι έχει διαγνωστεί με αυτισμό, ενώ μίλησε για το πώς αυτή η διαταραχή άλλαξε τη ζωή της, αφού έμαθε γι’ αυτήν το περασμένο καλοκαίρι.

Η 30χρονη ηθοποιός και κόρη του Bruce Willis έκανε την αποκάλυψη στο Instagram, απευθυνόμενη στους 402.000 ακολούθους, εν μέσω της συνεχιζόμενης μάχης του πατέρα της με την άνοια.

«Ανέβασε» ένα παλιότερο βίντεο με τον πατέρα της, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια έχει διαγνωστεί τόσο με μετωποκροταφική άνοια όσο και με αφασία. Ήταν από την πρεμιέρα της ταινίας του ηθοποιού «The Whole Ten Yards» του 2004, στην οποία πρωταγωνιστούσε και η -τότε- 10χρονη Tallulah.

«Πες μου ότι είσαι αυτιστικός χωρίς να μου το πεις», έγραψε στην ανάρτησή της. Στο βίντεο, η νεαρή Tallulah, την οποία κρατά ο Bruce Willis καθώς απαντά στις ερωτήσεις ενός δημοσιογράφου, φαίνεται να παίζει με τα αυτιά του πατέρα της και να τρίβει επανειλημμένα τα χέρια της πάνω στο κεφάλι του.

Η ανάρτησή της προκάλεσε έναν ακόλουθο να ρωτήσει για τη διάγνωσή της. Η ηθοποιός απάντησε: «Στην πραγματικότητα είναι η πρώτη φορά που μοιράζομαι δημόσια τη διάγνωσή μου. Το έμαθα αυτό το καλοκαίρι και άλλαξε τη ζωή μου».

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, υποφέρω από νευρική ανορεξία, για την οποία δεν ήθελα να μιλήσω, επειδή ο περιορισμός του φαγητού μου φάνηκε σαν το τελευταίο βίτσιο που μπορούσα να κρατήσω», είχε γράψει σε άρθρο της στη «Vogue» τον Μάιο του 2023. Είπε ότι στην ηλικία των 25 ετών μπήκε σε κέντρο θεραπείας στο Μαλιμπού για να αντιμετωπίσει τόσο τη διατροφική διαταραχή όσο και την κατάθλιψη με την οποία ζούσε.

«Ήταν -σε μεγάλο βαθμό- μια θεραπευτική εμπειρία. Για πρώτη φορά θρήνησα τον 15χρονο αταίριαστο εαυτό μου, το ασχημόπαπο», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.