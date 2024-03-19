Οι διάσημοι κάνουν ντους και «ανεβάζουν» και μια φωτογραφία στο Instagram

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα ωραίο ντους για να ξεκινήσετε τη μέρα σας και για αυτές τις διασημότητες είναι, επίσης, μια ευκαιρία για ένα στιγμιότυπο στο Instagram, σύμφωνα με το «People». Διασημότητες όπως ο John Stamos, η Halle Berry, ο Channing Tatum και άλλοι έχουν φωτογραφηθεί να κάνουν μπάνιο και δημοσίευσαν τις φωτογραφίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Lenny Kravitz

Για το βιντεοκλίπ του «TK421», ο Lenny Kravitz έδωσε σε όλους μια εικόνα της πρωινής του ρουτίνας. Ο διάσημος καλλιτέχνης ξυπνάει ολόγυμνος, στη συνέχεια παίρνει ένας ντους και κάποια στιγμή εμφανίζεται και μια οδοντόβουρτσα ως μικρόφωνο.

John Stamos

Ο John Stamos γιόρτασε τα 60 του χρόνια με μια γυμνή φωτογραφία, ενώ κάνει μπάνιο. Οι θαυμάστριές του ξετρελάθηκαν…

Halle Berry

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μας έχει συνηθίσει στις... «γυμνές» της αναρτήσεις, οπότε η συγκεκριμένη εικόνα δεν προκαλεί καμία εντύπωση.

Channing Tatum

Τραβηγμένη από την τότε φίλη του, Jessie J, το 2019, αυτή η φωτογραφία δεν θα παλιώσει ποτέ.

Jennifer Aniston

Η Τζένιφερ Άνιστον βρήκε την ευκαιρία να προωθήσει μια σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών με αυτή τη σέξι φωτογραφία.

Salma Hayek

«#νερό: η πιο όμορφη και πολύτιμη ανάγκη των ανθρώπων», έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της.

Και όσο οι διάσημοι έφεραν στο προσκήνιο το θέμα του μπάνιου, η ερώτησή μας είναι μία: Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε μπάνιο; Και η απάντηση κρύβεται στην «ισορροπία».

Σύμφωνα με τους δερματολόγους, στην επιφάνεια του σώματος ζουν και τρέφονται περισσότερα από 1.000 είδη καλών βακτηρίων. Είναι καλά, λένε οι καθ' ύλην αρμόδιοι, γιατί δίνουν μάχες με τα κακά βακτήρια και κρατούν σε ισορροπία τη θερμοκρασία, αλλά και τις φυσικές διαδικασίες ενυδάτωσης του σώματος. Βέβαια, το να μην πλενόμαστε πολύ συχνά και να επιμένουμε να αγγιζόμαστε -ειδικά στην περιοχή του προσώπου (στόμα, μύτη, κ.ο.κ.)- μας αφήνει εκτεθειμένους σε ιώσεις και κάθε μορφής μεταδοτική ασθένεια.

Και τελικά, τι κάνουμε; Πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να κάνουμε μπάνιο; Όχι πολύ συχνά, 3 φορές την εβδομάδα συνιστούν και αυτό για να μην αφαιρούμε από την επιφάνεια του σώματος μας όλη τη φυσική χημεία που μας προστατεύει από εξωγενείς βακτηριακές «επιθέσεις» και μας κρατά υγιείς.

