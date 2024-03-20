Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024

Κριός

Θα πρέπει να επανεξετάσετε την πορεία της ζωής σας και να βρείτε την βαθύτερη αιτία της απογοήτευσης που σας έχει κυριεύσει. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσετε να πάρετε χρήσιμα μαθήματα για το μέλλον. Έχετε ταλέντα και ικανότητες, αλλά πολύ συχνά δεν τα χρησιμοποιείτε όπως και όπου πρέπει. Σήμερα είναι μια από αυτές τις μέρες, που οι ενέργειες σας ή η παθητικότητα σας θα σας βλάψει. Έχετε τον νου σας…

Ταύρος

Κάποια σοβαρά προβλήματα θα σας απασχολήσουν στον εργασιακό σας χώρο. Δεν σημαίνει ότι έφτασε η καταστροφή, θα πρέπει όμως να ασχοληθείτε σοβαρά και υπεύθυνα για την επίλυση τους… Με αυτοπεποίθηση και υψηλό ηθικό θα καταφέρετε να χειριστείτε επιδέξια τις υποθέσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Η θετική ενέργεια πάντοτε βοηθάει να εξομαλυνθούν οι καταστάσεις και να επιλυθούν τα προβλήματα πολύ πιο εύκολα.

Δίδυμοι

Ο στόχος σας θα πρέπει να είναι να χαρίστε στιγμές χαλάρωσης στον εαυτό σας και να αισθανθείτε ευεξία, μια και σας περιμένει ένας νέος μήνας και σημαντικές προκλήσεις. Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις κάθε άλλο παρά στατικές είναι και για να παραμείνουν ζωντανές και λειτουργικές χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο μεριές. Εσείς βάλατε τον αυτόματο πιλότο και νομίζετε πως κάνατε το καθήκον σας…

Καρκίνος

Ανυπομονησία σας πιάνει... Σας προβληματίζει το γεγονός ότι, ενώ κάνατε ότι έπρεπε, τα πράγματα δεν λένε να αλλάξουν πορεία. Μήπως περιμένατε πάρα πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα; Η ευστροφία και η γρήγορη αντίδραση σας θα είναι αυτή που θα σας σώσει σήμερα από δύσκολες καταστάσεις. Μην αναλαμβάνετε ρίσκα και ακολουθήστε την διπλωματική οδό…

Λέων

Διαισθάνεστε μια ένταση στον αέρα, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε την αιτία της. Ίσως να ευθύνεστε εσείς, μια και πληγώσατε κάποιο άτομο με την συμπεριφορά ή με τα λεγόμενα σας. Προσπαθήστε να επανορθώσετε. Επικεντρώστε επίσης την προσοχή σας στην σχέση σας, μια και η μέρα προσφέρεται για το ξεκαθάρισμα των προβλημάτων και την επαναπροσέγγιση…

Παρθένος

Έχετε σημαντικά αποθέματα ενέργειας σήμερα, που θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η μέρα θα σας φέρει όμως και μια μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τα πολυπόθητα σχέδια σας. Απολαύστε τα όσα θετικά συμβαίνουν και μην χαλάτε την διάθεση σας με πράγματα που δεν αξίζουν τον κόπο.

Ζυγός

Το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνατε κάποια σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της αναθέρμανσης της σχέσης σας, χρειάζεται όμως συνεχής ενασχόληση για να παραμείνει το κλίμα καλό… Το παίρνετε σιγά-σιγά απόφαση ότι ήρθε ο καιρός για τις βαθιές τομές που πρέπει να κάνετε και σκέφτεστε ακόμη και το ενδεχόμενη της αλλαγής τόπου κατοικίας.

Σκορπιός

Σας απασχολεί η δουλειά σας σε τέτοιο βαθμό που σας απορροφά τελείως. Έχετε την ευκαιρία να εμπνεύσετε τους γύρω σας και να τους συσπειρώσετε γύρω από ένα κοινό σκοπό. Μην είστε όμως επιθετικοί με όσους δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ταχύτητα της σκέψης σας. Πάρτε αποστάσεις από κάτι που δεν είναι αποτελεσματικό ή παραγωγικό και αφιερώστε χρόνο και σε άλλου τομείς της ζωής σας.

Τοξότης

Κατά παράδοση διατηρείτε καλές σχέσεις με τους γύρω σας, ενώ δεν αρνείστε εύκολα να προσφέρετε την βοήθεια σας στους ανθρώπους σας που την χρειάζονται. Σήμερα ίσως χρειαστεί να στηρίξετε ένα δικό σας άτομο να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες. Η μέρα θα σας θυμίσει κατά την εξέλιξη της ότι θα πρέπει να προνοήσετε και για ενδεχόμενες δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν. Βάλτε σε τάξη τα οικονομικά σας και ξεκινήστε να αποταμιεύετε, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Αιγόκερως

Η χαρισματική σας προσωπικότητα και η έντονη ακτινοβολία σας θα σας φέρει στον επίκεντρο που ενδιαφέροντος σήμερα. Μην αφήνετε όμως την κολακεία να σας αποσπάσει την προσοχή και να σας βγάλει από τον δρόμο σας. Ίσως αν μην το αισθάνεστε ακόμη, αλλά λόγω της έντονης και μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλατε στον επαγγελματικό τομέα, το μέλλον σας προδιαγράφεται ασφαλές και ευοίωνο. Συνεχίστε με τον ίδιο ρυθμό.

Υδροχόος

Εκεί που νομίζατε ότι η δουλειά σας έχει βρει τον ρυθμό της και είστε σε καλό δρόμο, η μέρα έρχεται να σας υπενθυμίσει ότι δεν πρέπει να επαναπαυτείτε, γιατί βρίσκεστε μόλις στην αρχή και θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά για να τα καταφέρετε! Προσοχή στο πορτοφόλι σας σήμερα! Έχετε την προδιάθεση να ξεφύγετε στις δαπάνες σήμερα και καλό θα ήταν να περιοριστείτε στα απολύτως απαραίτητα για να μην θέστε σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό σας.

Ιχθείς

Η μέρα χαρακτηρίζεται από τις ευνοϊκές. Δημιουργική και με ευχάριστες συναντήσεις. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να γεφυρώσετε τυχόν χάσμα με το πρόσωπο που αγαπάτε. Βάλτε σε πράξη στόχους και οικονομικά σχέδια που μπορούν να σας αποδώσουν άμεσα, αν οι επαφές σας είναι οι κατάλληλες και συγκεκριμένες. Μην βιάζεστε στις επιλογές σας. Προσέχετε ποιους βάζετε στην ζωή σας, γιατί αύριο μπορεί να είναι αργά να το μετανιώσετε.

