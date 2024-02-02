Η Britney Spears φαίνεται να επιτέθηκε στον πρώην φίλο της, Justin Timberlake, αφού ζήτησε συγγνώμη για όσα έγραψε γι' αυτόν στην αυτοβιογραφία της.

Η 42χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε αρχικά μια ανάρτηση στο Instagram λέγοντας ότι λυπάται αν «προσέβαλε κάποιον από τους ανθρώπους για τους οποίους νοιάζεται πραγματικά» στα απομνημονεύματά της, «The Woman In Me».

💥 Britney Spears deletes apology to Justin Timberlake after his comments during concert - Sky News https://t.co/Tp5Ik0koXy — The Current Monitor (@current_monitor) February 2, 2024

Το βιβλίο, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο, η διάσημη καλλιτέχνιδα αποκάλυψε ότι έκανε έκτρωση, ενώ έβγαινε με τον πρώην σταρ των NSYNC.

Η Spears δημοσίευσε τη συγγνώμη μαζί με ένα απόσπασμα από το τραγούδι του Justin Timberlake στο Saturday Night Live και πρόσθεσε: «Ήθελα επίσης να πω ότι είμαι ερωτευμένη με το νέο τραγούδι του Justin Timberlake "Selfish". Είναι τόσο καλό και πώς γίνεται κάθε φορά που βλέπω τον Justin και τον Jimmy μαζί να γελάω τόσο πολύ;».

Έκτοτε διέγραψε τη «συγγνώμη» και τις συνοδευτικές αναρτήσεις, αφού ο Timberlake εμφανίστηκε να απαντά κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Νέα Υόρκη. Σε ένα βίντεο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Irving Plaza, ο Timberlake ακούγεται να λέει στο κοινό: «Δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν απολύτως».

Η Spears φάνηκε να απαντά στον Timberlake με άλλο μήνυμα την Πέμπτη. «Κάποιος μιλούσε για μένα. Θέλεις να το φέρεις στο δικαστήριο ή θα πας σπίτι σου κλαίγοντας στη μαμά σου όπως έκανες την προηγούμενη φορά; Δεν λυπάμαι!».

Η Spears ήταν 17 ετών όταν άρχισε να βγαίνει με τον Timberlake το 1999 μετά τη γνωριμία τους στο Mickey Mouse Club, το οποίο αποτέλεσε εφαλτήριο για πολλές διασημότητες, όπως η Christina Aguilera και ο Ryan Gosling.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.