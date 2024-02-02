Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η ζωή είναι -όχι πάντα αλλά πολλές φορές- σκληρή και άδικη. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις; Ή αφήνεις την κακία του κόσμου να σε γονατίσει και να σε ρίξει κάτω ή δέχεσαι τα «πυρά» σαν αλώβητος τοίχος και το μόνο που καταφέρνουν είναι να σε κάνουν ακόμη πιο δυνατή. Θέλει, βέβαια, να είσαι ισχυρός χαρακτήρας για να καταφέρεις αυτό το τελευταίο κι αυτό δεν κατακτιέται εύκολα. Υπάρχουν, όμως, και μερικοί που έχουν και την εύνοια των άστρων. Για ορισμένα ζώδια, το να υπερασπίζονται τον εαυτό τους είναι δεύτερη φύση τους, αλλά και απόλυτη προτεραιότητα.

Ποιοι είναι αστρολογικά πιο πιθανό να αντισταθούν πιο δυναμικά απέναντι στις επιθέσεις;

Σύμφωνα με την αστρολόγο Stina Garbis, τα ζώδια που είναι πιο πιθανό να υπερασπιστούν τον εαυτό τους τείνουν να εκπροσωπούνται από ετοιμοπόλεμους κυβερνήτες πλανήτες, όπως ο Άρης ή ο Κρόνος.

Με αυτού του είδους την αυτοπεποίθηση να ρέει στις φλέβες τους, αυτά τα μέλη του ζωδιακού είναι πάντα έτοιμα να διαπραγματευτούν σκληρά σχετικά με τα επιτρεπόμενα όριά τους, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα δώσουν «μάχες», ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν σεβαστά από τους άλλους.

Το στοιχείο ενός ζωδίου παίζει επίσης το ρόλο του. Ενώ ένα ζώδιο του αέρα μπορεί να δεχτεί με άνεση μια αδικία και να υποστεί τις συνέπειες, ένα ζώδιο της φωτιάς δε θα αντιδράσει τόσο ψύχραιμα. Αυτό δε τους κάνει απαραίτητα σκληρούς, απλώς «μαρκάρουν την περιοχή τους», ώστε να δώσουν στους άλλους να καταλάβουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν.

Τα τρία ζώδια που πάντα υπερασπίζονται τον εαυτό τους:

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Ως το πρώτο ζώδιο του κύκλου, ο Κριός έχει πολλή ενέργεια, για να εγκαταλείψει αμαχητί μια αδικία. Βουτάει με το κεφάλι σε όλα, συμπεριλαμβανομένου να υπερασπίζεται τον εαυτό του όταν χρειάζεται. Αν του πεις κάτι που τον ενοχλεί, θα το επισημάνει αμέσως. Ο Κριός προτιμά να διορθώνει ένα πιθανό «δράμα» το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορεί να προχωρήσει παρακάτω.

Αυτό ισχύει για όλες του τις σχέσεις, προσωπικές και επαγγελματικές. «Ο Κριός κυβερνάται από τον Άρη, οπότε δεν θα κάνει πίσω με τίποτα», λέει η Garbis. «Όταν έρχεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις, θα παρουσιάσει πάντα τη δική του πλευρά».

Αυτό είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα του Κριού που δεν χρησιμοποιεί μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τους άλλους. Θα τρέξει αμέσως να παρέμβει όταν εντοπίζει να συμβαίνει κάτι άδικο στους άλλους. Τα μάτι του μπορεί να πιάσει οποιαδήποτε αδικία συμβαίνει γύρω του, είτε είναι λιγότερο είτε περισσότερο σοβαρό. Κι όταν οι κεραίες του θα πιάσουν κάτι, θα είναι ο πρώτος που θα το αναφέρει.

Σκορπιός (23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

«Ο Σκορπιός, έχοντας κυβερνήτη τον Πλούτωνα και, προηγουμένως, τον Άρη, είναι άλλο ένα ζώδιο που δεν αφήσει να το πατήσουν», λέει η Garbis στο Bustle. Αν σε αυτά προσθέσεις και το γεγονός ότι εκπροσωπείται από τον σκορπιό, καταλαβαίνεις εύκολα ότι αυτό το ζώδιο δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει το παροιμιώδες κεντρί του όταν χρειαστεί. Σύμφωνα με την Garbis, τίποτα δεν πονάει τόσο όσο ένα τσίμπημα του Σκορπιού.

Αυτό το ζώδιο του νερού είναι επίσης γνωστό για την επαφή με τα συναισθήματά του, οπότε είναι ιδιαίτερα συντονισμένο στο πώς ακριβώς αισθάνεται κατά τη διάρκεια κάθε αλληλεπίδρασης. Αν διαισθανθεί ότι κάποιος είναι αγενής ή ασεβής, δεν πρόκειται να ηρεμήσει μέχρι να κάτσει κάτων και να συζητήσει με το άλλο άτομο αυτό που τον απασχολεί.

Ο Σκορπιός εκτιμά επίσης την εμπιστοσύνη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά ανοιχτός και ειλικρινής για τα συναισθήματά του στις σχέσεις. Είναι πάντα έτοιμος να μιλήσει για τις ανάγκες του, αλλά και να επισημάνει πότε ένα όριο έχει ξεπεραστεί.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

«Ο Αιγόκερως είναι γεννημένος ηγέτης», λέει η Garbis, και αυτό φαίνεται κυρίως στα ζητήματα που αφορούν στη δουλειά. Αν κάποιος προσπαθήσει να τους παρακάμψει ή να τους υποτιμήσει, θα βάλει γρήγορα τα πράγματα στη θέση τους, διατηρώντας πάντοτε την ηρεμία του.

«Είναι καλός στο να υπερασπίζεται τον εαυτό του, αλλά και όσους είναι πιο αδύναμοι», προσθέτει. Όλα αυτά οφείλονται στον ρεαλισμό που χαρακτηρίζει τη γήινη φύση του ζωδίου του, καθώς και στον κυβερνήτη πλανήτη του, τον Κρόνο. Στη ρωμαϊκή μυθολογία, ο Κρόνος υπερασπιζόταν την τιμή της μητέρας του, λέει η Garbis. Ο Αιγόκερως, λοιπόν, φέρει την ίδια δύναμη στην καθημερινότητά του.

Παράλληλα, θα δεις τον Αιγόκερω να «λάμπει» στις δύσκολες συζητήσεις, τις οποίες προσεγγίζει με τη χαρακτηριστική ψυχραιμία του. Θα αναλύσει με δεξιοτεχνία τι πήγε στραβά και στη συνέχεια θα θέσει κάποιους βασικούς κανόνες, ώστε να μην ξανασυμβεί.

