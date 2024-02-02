Dakota Johnson: Κρατούμενοι στέλνουν γράμματα στην ηθοποιό και άλλα περίεργα πράγματα…

Η Ντακότα Τζόνσον αποκάλυψε ότι λαμβάνει γράμματα θαυμαστών από άνδρες στη φυλακή και κάποια περίεργα πράγματα με το ταχυδρομείο…

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο «The Graham Norton Show», όπου έκανε και τη συγκεκριμένη αποκάλυψη. «Παίρνω μόνο γράμματα από άντρες στη φυλακή και πολύ περίεργα πράγματα με το ταχυδρομείο!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Dakota Johnson reveals she only receives fan mail from 'men in prison' and VERY strange things in the post https://t.co/GmQoY5NWWg — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 2, 2024

Να θυμίσουμε ότι λίγες ημέρες πριν και ο συμπρωταγωνιστής της στο «Fifty Shades Of Grey», Jamie Dornan, ανέφερε σε συνέντευξή του ότι είχε λάβει γράμματα που ισχυρίζονταν ότι ήταν πατέρας ενός παιδιού με τη Dakota!

Η Dakota βρέθηκε στην εκπομπή για να συζητήσει για την ένταξή της στο σύμπαν της Marvel και τον ρόλο της ως Madame Web. Είπε: «Είναι ένας νέος χαρακτήρας και αυτή είναι μια νέα εκδοχή μιας ταινίας της Marvel. Είναι διαφορετική και από μια εντελώς γυναικεία οπτική γωνία…».

February 1st, Dakota filming The Graham Norton Show 🕸️ #DakotaJohnson {2} pic.twitter.com/yCDUbs0PmM — Dakota Johnson Source (@SourceJohnson) February 2, 2024

Ερωτηθείσα για το αν θα κάνει επικίνδυνες σκηνές η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη «Wall Street Journal», η ηθοποιός, η οποία είναι περισσότερο γνωστή για τους ρόλους της ως Anastasia Steele, αποκάλυψε ότι χρειάζεται -τουλάχιστον- 10 ώρες ύπνου, αλλά θα μπορούσε εύκολα να κοιμηθεί και περισσότερες.

Η Ντακότα Τζόνσον είναι κόρη των ηθοποιών Don Johnson και Melanie Griffith. Η Johnson δήλωσε ότι έμαθε πολλά από την παρουσία των γονιών της στην οθόνη, συγκεκριμένα την αυτοπεποίθηση που είχαν ως ηθοποιοί.

Πηγή: skai.gr

