Emma Stone: Η πρωταγωνίστρια του «Poor Things» πάθαινε κρίσεις πανικού όταν ήταν μικρή

Η πρωταγωνίστρια του «Poor Things», Έμα Στόουν, σε νέα της συνέντευξη στο National Public Radio (NPR) μίλησε για το άγχος που είχε στην παιδική της ηλικία και τον τρόπο που το ξεπέρασε.

«Ξεκίνησα θεραπεία, νομίζω γύρω στα 8 μου, γιατί ήταν πολύ δύσκολο για μένα ακόμα και να βγω από το σπίτι για να πάω στο σχολείο. Ζούσα με τον φόβο των κρίσεων πανικού», είπε η ηθοποιός και αποκάλυψε ότι έπαθε την πρώτη κρίση όταν ήταν 7 ετών. Πρόσθεσε ότι η πηγή του άγχους της σε νεότερη ηλικία προερχόταν από το φόβο του αποχωρισμού από την μητέρα της.

Ωστόσο, όλα άλλαξαν όταν άρχισε να ασχολείται με το θέατρο σε ηλικία 11 ετών, αναφέρει το People.

Emma Stone Says Acting Helped Refocus Her Childhood Anxiety: 'Kind of a Superpower' https://t.co/Rk4FSgXbNa — People (@people) February 1, 2024

Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι η υποκριτική τής παρείχε έναν τρόπο να επικεντρωθεί στη στιγμή χωρίς να ανησυχεί για το τι συνέβη πριν ή τι θα συνέβαινε μετά. Αυτές οι εμπειρίες έχουν αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται πλέον για το άγχος. Τώρα θεωρεί ότι ίσως και να είναι θετικό αν οι άνθρωποι ξέρουν τι να κάνουν με αυτό.

«Έχω πει σε πολλούς νεότερους ανθρώπους που παλεύουν με το άγχος, ότι με πολλούς τρόπους το βλέπω πια ως ένα είδος υπερδύναμης» συνέχισε η Στόουν.

«Απλώς σημαίνει ότι έχουμε αυτά τα εργαλεία για να τα διαχειριστούμε. Και να μπορείς να χρησιμοποιήσεις το άγχος για παραγωγικά πράγματα, να μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλα αυτά τα συναισθήματα που πυροδοτούνται για κάτι δημιουργικό, ή σε κάτι για το οποίο είσαι παθιασμένος.

Το άγχος είναι σαν το καύσιμο στους πυραύλους, γιατί δεν μπορείς παρά να σηκωθείς από το κρεβάτι και να κάνεις πράγματα επειδή έχεις όλη αυτή την ενέργεια μέσα σου. Και αυτό είναι πραγματικά ένα δώρο» κατέληξε η ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

