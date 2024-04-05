Η Beyonce κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «Cowboy Carter». Η Αφροαμερικανίδα καλλιτέχνις -με καταγωγή από το Τέξας- εμφανίζεται ντυμένη ως καουμπόισσα, με μια ζώνη στο στήθος της που γράφει το όνομα του άλμπουμ, λευκό καπέλο και λευκές ψηλοτάκουνες μπότες. Βρίσκεται πάνω σε ένα λευκό άλογο, κρατώντας το χαλινάρι με το ένα μόνο χέρι, γιατί στο άλλο κρατάει μια αμερικανική σημαία.

Με αυτό το άλμπουμ και αυτή την εικόνα, η Beyonce επιβεβαιώνει την είσοδό της στη country μουσική και δικαιώνει ένα μουσικό είδος που οι λευκοί το οικειοποιήθηκαν, παρόλο που, όπως μας υπενθύμισαν πρόσφατα, προήλθε από τις κοινότητες των μαύρων.

Η πρώτη -αυστηρά- καλλιτεχνική αναφορά εντοπίζεται στο άλογο. Λίγα λεπτά αφότου η καλλιτέχνιδα δημοσίευσε τη φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Instagram, η πρώτη θεωρία που άρχισε να κυκλοφορεί ήταν ότι υπάρχει σαφής αναφορά στο έργο «The Horse in Motion» του αγγλοαμερικανού φωτογράφου Eadweard Muybridge.

Στην ταινία «Nope!» (2022), τα παράξενα γεγονότα που εμφανίζονται από τον ουρανό συμβαίνουν σε ένα παλιό χολιγουντιανό κινηματογραφικό ράντσο με άλογα και μια οικογένεια μαύρων καουμπόηδων. Εδώ η αναφορά είναι, επίσης, σαφής.

Ο Τύπος και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέκαθεν ανέλυαν την απόφαση της Beyonce να ανέβει σε ένα άλογο, ντυμένη καουμπόισσα, από την άποψη, ας πούμε, του αμερικανισμού. Δηλαδή, κάθε επίπεδο νοήματος του εξωφύλλου έχει διαβαστεί με βάση το πώς η καλλιτέχνιδα δικαιώνει την αφροαμερικανική κουλτούρα σε αυτή την πολιτικο-εκλογική συγκυρία, εν μέσω της πιθανής επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία και των επικρίσεων που έχει δεχτεί η τραγουδίστρια για το ότι μπήκε στη country.

Αυτό έρχεται να προστεθεί στην αιώνια κατάρα που στοιχειώνει τις γυναίκες: βάζοντας τη Beyonce σε ανταγωνισμό με την Taylor Swift για το στέμμα της ποπ μουσικής, αν όχι για τον τίτλο της αγαπημένης της Αμερικής.

Επίσης, μας ήρθαν στο μυαλό τα ιππικά πορτρέτα του Ντιέγκο Βελάσκεθ. Τα συγκεκριμένα πορτραίτα, ανεξάρτητα από το αν απεικόνιζαν άνδρες ή γυναίκες, συμβόλιζαν την είσοδο των μοναρχών στις πόλεις και την άφιξή τους στα νέα τους βασίλεια. «Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί μια νικηφόρα, θριαμβευτική εικόνα που θα μπορούσε να διαδοθεί εύκολα σε όλα τα βασίλεια», όπως γράφει η «EL PAIS».

Η Beyonce στέλνει το ίδιο μήνυμα: πρόκειται να καταλάβει τον θρόνο της χώρας, έστω και προσωρινά, για όσο καιρό χρειαστεί για να διεκδικήσει την αφρικάνικη κουλτούρα.

Το «Cowboy Carter» είναι η δεύτερη πράξη ενός μεγαλεπήβολου έργου τριών πράξεων, που διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η μαύρη κουλτούρα τροφοδότησε τη δημοφιλή μουσική. Το πρώτο κυκλοφόρησε το 2022 και ονομάστηκε «Renaissance»- ήταν αφιερωμένο στην επιρροή της μαύρης κοινότητας (ιδίως των LGBTQ μελών) στη μουσική ντίσκο. Το τρίτο θα κυκλοφορήσει σε λίγα χρόνια.

Έτσι εξήγησε η τραγουδίστρια το «Act II»: «Η ελπίδα μου είναι ότι σε κάποια χρόνια από τώρα, η αναφορά της φυλής ενός καλλιτέχνη, όσον αφορά στην κυκλοφορία ειδών μουσικής, θα είναι άσχετη... Αυτό το άλμπουμ ετοιμάζεται πάνω από πέντε χρόνια. Γεννήθηκε από μια εμπειρία που είχα πριν από χρόνια, όπου δεν ένιωθα ευπρόσδεκτη... και ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι δεν ήμουν. Αλλά, εξαιτίας αυτής της εμπειρίας, έκανα μια βαθύτερη βουτιά στην ιστορία της country μουσικής και μελέτησα το πλούσιο μουσικό μας αρχείο».

Σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς, τέτοια έφιππα πορτραίτα προορίζονταν για τους μονάρχες, προκειμένου να διαφοροποιούνται από την υπόλοιπη αριστοκρατία και την αστική τάξη.

Εδώ και χρόνια, η Beyonce είναι προσκολλημένη σε έναν θρόνο που κάθε τόσο πρέπει να τον μοιράζεται με τη Madonna, την Taylor Swift, τη Britney Spears κ.ά.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα μόλις ολοκλήρωσε μια τεράστια και επιτυχημένη παγκόσμια περιοδεία. Ωστόσο, είναι εντυπωσιακό ότι -πριν ακόμη κυκλοφορήσει το άλμπουμ- έχει αμφισβητηθεί: «Οι επικρίσεις που αντιμετώπισα όταν πρωτομπήκα σε αυτό το είδος, με ανάγκασαν να προχωρήσω πέρα από τους περιορισμούς που μου είχαν τεθεί», είπε η ίδια.

Στα τελευταία βραβεία Grammy, ο ράπερ Jay Z, σύζυγος της Beyonce, δικαίωσε την τραγουδίστρια σε ένα ξέσπασμα εναντίον της ίδιας της Ακαδημίας. «Έχει τα περισσότερα Grammy από όλους και ποτέ δεν κέρδισε το άλμπουμ της χρονιάς. Οπότε ακόμα και με τις δικές σας μετρήσεις αυτό δεν λειτουργεί.

Σκεφτείτε το αυτό. Τα περισσότερα Grammy, χωρίς να έχει κερδίσει ποτέ το Άλμπουμ της Χρονιάς. Αυτό δεν δουλεύει... Κάποιοι από εσάς μπορεί να νιώθετε ότι σας έκλεψαν... Κάποιοι από εσάς δεν ανήκουν στην κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ στεκόταν δίπλα στη μεγαλύτερη κόρη του, Blue Ivy, και μπροστά από τη Beyonce.

Αυτός ο τρόπος αναπαράστασης της εξουσίας μέσω της τέχνης ανάγεται, σύμφωνα με το άρθρο, στις ημέρες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας: Ο αυτοκράτορας ήταν ένα ηθικό αρχέτυπο.

Υπάρχει κάτι από αυτό στη Beyonce: μια μαύρη γυναίκα που ανακτά την οικειοποιημένη μουσική για την κοινότητά της, που χρησιμοποιεί τη σημαία, που στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήκει όλο και λιγότερο σε όλους και περισσότερο σε λίγους και κυρίως στη Δεξιά. Πατρίδα, πατριωτισμός, εθνικισμός, φυλή, κληρονομιά, πολιτισμός... όλα σε μια ενιαία εικόνα.

Πηγή: skai.gr

