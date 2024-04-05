Η πιο τρελή παρέα: Robert De Niro, Snoop Dogg και Austin Butler μαζί στο Μαλιμπού (video-φωτό)

Μια απίθανη ομάδα διάσημων προσώπων εντοπίστηκαν να κάνουν παρέα στο Μαλιμπού την περασμένη εβδομάδα. Οι ηθοποιοί Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Όστιν Μπάτλερ και ο ράπερ Snoop Dogg βρέθηκαν μαζί στην έπαυλη του τελευταίου στο Μαλιμπού.

Ο γιος του Snoop Dogg, Medici ή Κορντέλ Μπρόουντους, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τη συνάντηση στον λογαριασμό του στο Instagram, στο οποίο οι σταρ κάθονται μαζί, κάνουν το σήμα της ειρήνης και συνομιλούν με κάποιους άλλους καλεσμένους.

Η λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram αναφέρει, επίσης, ότι η παρέα των σταρ επρόκειτο να δειπνήσει μαζί.

Σε ένα βίντεο που περιλαμβάνεται στην ανάρτηση ο Snoop Dogg να ποζάρει για φωτογραφία με τα χέρια του γύρω από τον Ντε Νίρο και αστειευόμενος μαζί του λέει ότι έχει «ιταλικό αίμα». «Το ήξερα» του απαντά ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Ο γιος του ράπερ δεν αποκάλυψε τα θέματα συζήτησης που κυριάρχησαν κατά τη διάρκεια του δείπνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

