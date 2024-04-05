Paul McCartney: Αποθέωσε τη Beyonce για τη διασκευή του «Blackbird»

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ επαίνεσε τη Beyonce για την ερμηνεία της στο «Blackbird» τονίζοντας ότι είναι «μια υπέροχη εκδοχή» που «ενισχύει το μήνυμα πολιτικών δικαιωμάτων που με ενέπνευσε να γράψω το τραγούδι εξαρχής».

«Νομίζω ότι η Beyoncé έχει κάνει μια υπέροχη εκδοχή και θα παρότρυνα όποιον δεν την έχει ακούσει ακόμα να το κάνει. Θα το λατρέψετε!» έγραψε ο ΜακΚάρτνεϊ σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Μίλησα μαζί της στο FaceTime και με ευχαρίστησε που το έγραψα και τις επέτρεψα να το ερμηνεύσει. Της είπα ότι η απόλαυση ήταν όλη δική μου και νομίζω ότι έχει κάνει μία συγκλονιστική διασκευή του τραγουδιού. Όταν είδα το βίντεο στην τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του '60 με τα μαύρα κορίτσια να απομακρύνονται από το σχολείο, το βρήκα σοκαριστικό και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακόμα αυτές τις μέρες υπάρχουν μέρη όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Ο,τιδήποτε μπορεί να κάνει το τραγούδι μου και η υπέροχη εκδοχή της Beyoncé για να περιοστεί η φυλετική ένταση θα είναι υπέροχο και με κάνει πολύ περήφανο» τόνισε το πρώην μέλος των Beatles.

Ο ΜακΚάρτνεϊ έγραψε το «Blackbird» το 1968, εμπνευσμένο από τη Little Rock Nine, την ομάδα των μαύρων φοιτητών που ήταν στην πρώτη γραμμή του κινήματος για την άρση του φυλετικού διαχωρισμού στην Αμερικ. Το τραγούδι κυκλοφόρησε αργότερα στο «The White Album» των Beatles.

I’m usually averse to #Beatles covers, but this version of #Blackbird by #Beyonce is perfect. As if we have been waiting for this version to arise. pic.twitter.com/eux7YBRO9i — Jonny Geller (@JonnyGeller) March 29, 2024

Η Μέλμπα Πάτιγιο Μπιλς, μέλος των Little Rock Nine δήλωσε στο NPR ότι ελπίζει ότι η εκδοχή του «Blackbird» από την Beyoncé θα οδηγήσει σε μια ανανεωμένη εστίαση στα πολιτικά δικαιώματα. «Οι άνθρωποι αγνόησαν το νόημα του τραγουδιού για πολύ καιρό» ανέφερε η Μπιλς. «Αλλά όταν μιλά η Queen B οι άνθρωποι θα ακούσουν» σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

