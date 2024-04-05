Khloe Kardashian: Άλλαξε χρώμα μαλλιών και πήγε και μια βόλτα με το τζετ σκι…

Η Khloe Kardashian πρόσφατα εξέπληξε τους θαυμαστές της, βάφοντας τα μαλλιά της κόκκινα. Αυτή την εβδομάδα, η 39χρονη παρουσίασε με υπερηφάνεια το εντυπωσιακό νέο της look, σε μια καμπάνια για τη «Fabletics».

Η πρωταγωνίστρια του Hulu δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες στο Instagram, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της πάνω σε ένα τζετ σκι. Προφανώς για τις ανάγκες της φωτογράφισης, ωστόσο οι θαυμαστές της την αποθέωσαν.

«Είσαι φωτιά! Εκπληκτική μέσα και έξω μωρό μου», έγραψε ένας θαυμαστής της. «Η Khloe είχε πάντα υπέροχο στυλ και μια υπέροχη επιχειρηματική νοοτροπία», έγραψε ένας άλλος χρήστης.

Αν και η Khloe φαίνεται χαρούμενη στις νέες φωτογραφίες, μπορεί να είναι σε κακή διάθεση αυτές τις μέρες.

Το βράδυ της Τετάρτης δημοσίευσε διάφορα μηνύματα για το πόσο λυπημένη είναι. Ένα σημείωμα ήταν για το πώς η ζωή μπορεί να είναι επώδυνη, αλλά μπορεί να ζωγραφίσει ξανά τον καμβά της.

«Πάντα θα πονάει, αλλά τελικά θα μάθεις να ζωγραφίζεις τον καμβά σου με όλες τις αποχρώσεις των χρωμάτων αντί για το μπλε», έγραψε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.