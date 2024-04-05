Rebel Wilson: Βίωσε τον πρώτο της οργασμό σε ηλικία 39 ετών

Η Rebel Wilson αποκάλυψε ότι βίωσε τον πρώτο της οργασμό όταν ήταν 39 ετών. Η 44χρονη ηθοποιός θυμήθηκε την κορυφαία στιγμή που συνέβη το 2019, το οποίο χαρακτήρισε ως «Έτος της αγάπης» στα νέα της απομνημονεύματα «Rebel Rising».

Αυτό έρχεται λίγο μετά την αναφορά της στο βιβλίο της ότι έχασε την παρθενιά της σε ηλικία 35 ετών από τον πρώην φίλο της Mickey Gooch Jr.

Σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο της που εξασφάλισε το «People», η σταρ του «Pitch Perfect» εξηγεί ότι βγήκε ραντεβού με περίπου 50 άνδρες και έκανε σεξ με δύο από αυτούς. Ωστόσο, είπε ότι μέχρι τότε δεν είχε βιώσει πραγματικό οργασμό μέχρι τη στιγμή που άρχισε να εξερευνά το σώμα της.

Rebel Wilson reveals she experienced her first orgasm at age 39 as she spills yet another surprise sex confession in new memoir https://t.co/VKmowZMRKk — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 4, 2024

«Δεν είχα μάθει ποτέ πραγματικά για τους οργασμούς», έγραψε. «Όταν έκανα σεξ τα τελευταία χρόνια, δεν είχα σκεφτεί ποτέ την απόλαυσή μου. Ήταν περισσότερο για τον άντρα που έφτανε στην κορύφωση και μετά πολύ γρήγορα το σεξ τελείωνε», θυμήθηκε. «Και ενώ είχα βιώσει την ευχαρίστηση, δεν νομίζω ότι σε αυτό το σημείο είχα πραγματικά οργασμό». Και πρόσθεσε: «Μπορεί να νόμιζα ότι είχα...».

Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια του «Έτους της Αγάπης», εξήγησε ότι άκουσε podcasts για την αυτοϊκανοποίηση και εμπνεύστηκε να αγοράσει σεξουαλικά βοηθήματα από το διαδίκτυο. «Πραγματικά βίωσα οργασμό για πρώτη φορά στα 39 μου και μάλιστα μόνη μου», ανέφερε η Rebel Wilson. Και θυμήθηκε να αναρωτιέται: «Αυτό είναι που έχανα;».

Μέσα από την «έρευνά» της, είπε ότι ανακάλυψε την αυτοϊκανοποίηση και ανακάλυψε τη νέα ευχαρίστηση στην πράξη του σεξ.

«Η έρευνά μου για το Έτος της Αγάπης μου δίδαξε ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα στο σεξ από το να τελειώνει απλά ο άντρας», έγραψε.

Σε ένα κεφάλαιο με τίτλο «Late Bloomer» από το βιβλίο της, αναφέρθηκε, επίσης, λεπτομερώς σε αρκετούς από τους πρώην συντρόφους της.

Μια ιστορία που είπε ήταν για το πώς έχασε την παρθενιά της από τον πρώην της. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι έκανε σεξ για πρώτη φορά με τον Gooch, σε ηλικία 35 ετών, επειδή πίστευε ότι ως μεγάλο κορίτσι, κανείς δεν θα την έβρισκε σεξουαλικά ελκυστική.

Η ηθοποιός είναι αρραβωνιασμένη με τη Ramona Agruma και απέκτησε το πρώτο της παιδί, τη Royce Lillian, μέσω παρένθετης μητέρας, τον Νοέμβριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

