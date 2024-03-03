Όταν η Amy Winehouse βγήκε από την τελευταία της συναυλία, η οποία, χωρίς να το γνωρίζει, θα ήταν η τελευταία της, φορούσε ένα φόρεμα που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, σχεδιασμένο και φτιαγμένο με αγάπη από έναν από τους πιο στενούς της φίλους.

Το συγκεκριμένο φόρεμα, σύμφωνα με τη Naomi Parry, στιλίστρια της Amy για έξι χρόνια, υποτίθεται ότι αντιπροσώπευε κάτι σαν μια νέα αρχή για την 27χρονη τραγουδίστρια.

Μετά τη μακροχρόνια μάχη της με τον εθισμό σε αλκοόλ και ναρκωτικά, η Amy Winehouse είχε μόλις βγει από την αποτοξίνωση και ήταν ενθουσιασμένη για το μέλλον. Είχε μια νέα σχέση, με τον σκηνοθέτη Reg Traviss, ο οποίος θεωρούνταν μια «θετική» παρουσία στη ζωή της μετά τον καταστροφικό διετή γάμο της με τον Blake Fielder-Civil. Το φόρεμά της συμβόλιζε το νέο ξεκίνημα.

Δυστυχώς, αυτό δεν ήταν γραφτό να συμβεί. Η συναυλία, στο Βελιγράδι της Σερβίας, στις 18 Ιουνίου 2011, κατέληξε σε παρωδία, καθώς η Amy μεθυσμένη παραπατούσε, έβγαζε τα παπούτσια της και έπεφτε. Από εκείνη τη βραδιά όλοι θυμούνται ότι μια χορεύτρια τραγούδησε μία από τις επιτυχίες της, το «Valerie», ενώ η ίδια δεν μπορούσε να θυμηθεί ούτε τα ονόματα των μελών της μπάντας της.

Πέντε εβδομάδες αργότερα, στις 23 Ιουλίου, η Amy Winehouse ήταν νεκρή. Βρήκαν το άψυχο σώμα της, περιτριγυρισμένο από άδεια μπουκάλια βότκας. Ο ιατροδικαστής κατέγραψε αργότερα ότι πέθανε από τυχαία δηλητηρίαση από αλκοόλ.

Ήταν ένα θλιβερό τέλος για την εξαιρετικά ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της υπογράφοντας στην εταιρεία 19 Management, του επιχειρηματία Σάιμον Φούλερ το 2002, σε ηλικία μόλις 19 ετών.

Η παγκόσμια επιτυχία ήρθε με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Back To Black» το 2006, το οποίο περιείχε επιτυχίες όπως τα «Rehab», «Tears Dry On Their Own» και «Love Is A Losing Game», και πούλησε περισσότερα από 16 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως.

Κέρδισε έξι Grammy στις ΗΠΑ, καθώς και τρία βραβεία Ivor Novello και ένα Brit στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύντομα, όμως, έμελλε να γίνει τόσο γνωστή για τον αυτοκαταστροφικό τρόπο ζωής της όσο και για τη μουσική της, με κάθε ανατριχιαστική λεπτομέρεια να βλέπει το «φως» της δημοσιότητας.

Amy Winehouse's father goes to war with her best friends over '£3.3million': He launches unseemly court battle over auction of her possessions including famous bamboo dress that fetched £200,000 https://t.co/9wZvpAioWZ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 3, 2024

Τώρα αυτό το φόρεμα βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων, καθώς η Naomi και μια άλλη από τις στενότερες φίλες της Amy, η Catriona Gourley, έχουν εμπλακεί σε μια δικαστική διαμάχη με τον πατέρα της Amy, για την πώλησή του. Έχει προσλάβει δικηγόρους και έχει καταθέσει έγγραφα στο Ανώτατο Δικαστήριο για να προσπαθήσει να ανακτήσει τα χρήματα που κέρδισαν οι γυναίκες όταν το φόρεμα πουλήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς για το εντυπωσιακό ποσό των 192.000 λιρών πριν από τρία χρόνια.

Οι δύο γυναίκες ήταν πρώην συγκάτοικοι της Amy Winehouse στο Λονδίνο και την υποστήριζαν καθώς πάλευε με τους δαίμονές της, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο ντοκιμαντέρ «Reclaiming Amy» του 2021.

Συντετριμμένη μετά τον θάνατο της Amy, η Naomi έφτιαξε ένα βιβλίο-λεύκωμα, το «Beyond Black», που εξερεύνησε τη ζωή της τραγουδίστριας μέσα από φωτογραφίες και αναμνηστικά, και οι δύο φίλες της οργάνωσαν μια ομώνυμη έκθεση που ξεκίνησε στο Μουσείο Grammy στο Λος Άντζελες και κατέληξε στο Μουσείο Design στο Λονδίνο.

Η Naomi και η Catriona -που έκαναν αμέτρητες παρεμβάσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές, ραδιοφωνικά προγράμματα και άρθρα σε εφημερίδες για να κρατήσουν «ζωντανή» τη μνήμη της Amy- λένε ότι ο πατέρας της συνεργάστηκε σε όλα αυτά.

Το 2021, οι γυναίκες αποφάσισαν ότι η προσπάθειά τους είχε ολοκληρωθεί και αποφάσισαν να αποχωριστούν κάποια αντικείμενα της συλλογής τους.

Και έτσι, σε δύο δημοπρασίες, μία το 2021 και μία φέτος, άρχισαν να πωλούν κάποια από τα φορέματα, τις τσάντες, τα ρούχα, τα εσώρουχα και το μακιγιάζ, καθώς και σημειώσεις και σκίτσα που τους είχε χαρίσει η καλλιτέχνιδα όλα αυτά τα χρόνια.

Ωστόσο, οι πωλήσεις ώθησαν τον πατέρα της να κάνει αγωγή ως διαχειριστής της περιουσίας της κόρης του. Ισχυρίζεται ότι η Naomi και η Catriona κέρδισαν 3,3 εκατ. λίρες από την πώληση 156 αντικειμένων της Amy, αν και τα κορίτσια λένε ότι τα στοιχεία του Mitch είναι υπερβολικά.

Τώρα, ωστόσο, κάνει αγωγή διεκδικώντας 730.000 λίρες από τα κέρδη τους για το Ίδρυμα Amy Winehouse, το οποίο στηρίζει νέους ανθρώπους που παλεύουν με τους εθισμούς.

Πηγή: skai.gr

